Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Tàu Cao Tốc Phú Quốc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Nghiên cứu và phân tích từ khóa cho Website của khách hàng, phân tích đối thủ cạnh tranh của họ, và cập nhập xu hướng làm SEO trong ngành để phát triển kế hoạch SEO

Nhận thông tin dự án từ quản lý của mình và phối hợp cùng đội ngũ trong Team thực thi và theo dõi tiến độ công việc và đảm bảo rằng mục tiêu đề ra được hoàn thành.

Đặt mục tiêu và theo dõi hiệu suất của website , quản lý các đơn hàng và feedback khách hàng trên google bussiness

Lên kế hoạch phân bổ công việc tối ưu onpage/content/internal links,.... Phân tích, đánh giá và đưa ra các điều chỉnh trên các website khách hàng để cải thiện các kết quả SEO (ranking, traffic)

Phối hợp bộ phận khác để chỉnh sửa các phần liên quan tới technical website và hoàn thành các khâu UX/UI, cấu trúc website.

Phối hợp Content để triển khai nội dung hàng tháng theo kế hoạch cho mỗi dự án, cũng như training kỹ năng viết bài SEO cho Content, kiểm tra chất lượng SEO của bài viết do Content gửi.

Báo cáo tiến độ công việc cho cấp trên và làm Report hàng tháng cho mỗi dự án được giao

Hỗ trợ và giám sát các đơn hàng hủy/hoàn online . Làm hồ sơ với các phòng bang liên quan quy trình hủy hoàn

Xử lý các hạng mục công việc theo chỉ đạo cấp trên

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Tiếp thị / Marketing, Tiếp thị trực tuyến

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh