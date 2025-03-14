Tuyển Nhân viên SEO Công Ty Cổ Phần Tàu Cao Tốc Phú Quốc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên SEO Tại Công Ty Cổ Phần Tàu Cao Tốc Phú Quốc
- Hồ Chí Minh:
- 15 Lê Thị Chợ, Phú Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên SEO Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Nghiên cứu và phân tích từ khóa cho Website của khách hàng, phân tích đối thủ cạnh tranh của họ, và cập nhập xu hướng làm SEO trong ngành để phát triển kế hoạch SEO
Nhận thông tin dự án từ quản lý của mình và phối hợp cùng đội ngũ trong Team thực thi và theo dõi tiến độ công việc và đảm bảo rằng mục tiêu đề ra được hoàn thành.
Đặt mục tiêu và theo dõi hiệu suất của website , quản lý các đơn hàng và feedback khách hàng trên google bussiness
Lên kế hoạch phân bổ công việc tối ưu onpage/content/internal links,.... Phân tích, đánh giá và đưa ra các điều chỉnh trên các website khách hàng để cải thiện các kết quả SEO (ranking, traffic)
Phối hợp bộ phận khác để chỉnh sửa các phần liên quan tới technical website và hoàn thành các khâu UX/UI, cấu trúc website.
Phối hợp Content để triển khai nội dung hàng tháng theo kế hoạch cho mỗi dự án, cũng như training kỹ năng viết bài SEO cho Content, kiểm tra chất lượng SEO của bài viết do Content gửi.
Báo cáo tiến độ công việc cho cấp trên và làm Report hàng tháng cho mỗi dự án được giao
Hỗ trợ và giám sát các đơn hàng hủy/hoàn online . Làm hồ sơ với các phòng bang liên quan quy trình hủy hoàn
Xử lý các hạng mục công việc theo chỉ đạo cấp trên
Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Tiếp thị / Marketing, Tiếp thị trực tuyến
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Tàu Cao Tốc Phú Quốc Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tàu Cao Tốc Phú Quốc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
