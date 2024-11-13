Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thôn Đô Quan, Xã Quất Động , Huyện Thường Tín , Hà Nội, Thường Tín

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Thiết kế các mẫu bao bì cho các dòng sản phẩm của Công ty.

- Tham gia vào việc quản trị nội dung website / Facebook của công ty và hoạt động marketing online: Thiết kế minh họa các bài viết trên website, báo chí, banner quảng cáo động (flash, gif), layout website....

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chiến dịch Marketing (Online/Offline).

- Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của Quản lý và Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành liên quan tới thiết kế đồ họa,...

- Sử dụng các chương trình thiết kế đồ họa: Illustrator, Coreldraw, Photoshop.

- Ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế bao bì, đặt biệt bao bì thuốc, thực phẩm, kinh nghiệm in ấn

- Yêu thích công việc sáng tạo, tinh thần trải nghiệm; hết mình với công việc, mong muốn phát triển nghề nghiệp dài hạn.

- Thời gian: 8h - 17h (từ thứ 2 - thứ 7)

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8.000.000 đến 12.000.000 vnđ/tháng (hoặc thỏa thuận theo năng lực)

- Được trang bị đầy đủ các điều kiện làm việc phù hợp.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và ổn định lâu dài.

- Thưởng lương tháng thứ 13, các dịp Lễ, Tết.

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Được tham gia các hoạt động văn hóa, du lịch 02 lần/năm, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của công ty, được tổ chức sinh nhật và các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE

