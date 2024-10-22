Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUỐC TẾ MMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUỐC TẾ MMC
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUỐC TẾ MMC

Dịch vụ khách hàng/Vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ khách hàng/Vận hành Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUỐC TẾ MMC

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 321 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Quản lí và xây dựng phát triển kênh thương mại điện tử.
- Xây dựng kế hoạch và phát triển nội dung cho các kênh của công ty
- Nghiên cứu, cập nhật xu hướng mới, nghiên cứu insight khách hàng để xây dựng kịch bản, nội dung.
- Tổ chức lên lịch và quản lý các phiên livestream, tương tác với khách hàng, đăng tải sản phẩm, quản lý gian hàng.
- Chăm sóc kênh: tương tác với người xem, promote cho video, kênh.
- Nghiên cứu, giám sát dữ liệu và chính sách của nền tảng, duy trì tính bảo mật của tài khoản người bán và duy trì tất cả các chỉ số của cửa hàng ở tình trạng tốt, có ý thức tránh nguy cơ xâm phạm tài khoản.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tổ chức và tư vấn bán hàng trên các sàn TM điện tử, bán hàng online hoặc liên quan đến công việc xây dựng quan hệ, chăm sóc khách hàng..
Có kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng quản lý thời gian
Chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm và trung thực

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUỐC TẾ MMC Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương 10.000.000 – 15.000.000 + KPI
• Được đào tạo nghiệp vụ trước khi chính thức bắt đầu công việc nên đừng lo lắng về kinh nghiệm
• Full chế độ (BHXH, BHYT,....), tham gia liên hoan, team building cùng công ty.
• Thưởng thâm niên bằng nhiều hình thức hấp dẫn ( Lì xì Lễ, Tết, vàng...)
• Có cơ hội xét tăng lương đột xuất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUỐC TẾ MMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUỐC TẾ MMC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUỐC TẾ MMC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 298/12 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

