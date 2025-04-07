Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH ONEADS DIGITAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 184/1A Đ. Lê Văn Sỹ, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Setup phần mềm Larksuite cho Doanh nghiệp.

Chăm sóc và hỗ trợ giải đáp những thắc mắc của khách hàng trong quá trình triển khai.

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng qua các kênh hỗ trợ như email, điện thoại, chat trực tuyến.

Tổ chức các buổi đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho khách hàng.

Quản lý, giám sát và vận hành hệ thống Lark Suite để hỗ trợ quy trình làm việc của công ty và khách hàng.

Tích hợp Lark Suite với các công cụ làm việc khác nếu cần thiết.

Đưa ra các giải pháp tối ưu hóa quy trình làm việc thông qua Lark Suite.

Hướng dẫn và phát triển đội ngũ nhân sự công ty, đảm bảo nhân sự nắm vững cách sử dụng Lark của OneAds.

Làm việc với khách hàng, đầu mối trao đổi chính công việc team. Báo cáo, họp hành với khách hàng các dự án.

Báo cáo tiến độ công việc định kỳ bao gồm: Báo cáo kết quả mục tiêu hàng tháng, quý / Báo cáo tiến độ công việc, tình hình nhân sự thuộc nhóm phụ trách,...

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Toán tin, Hệ thống thông tin quản lý, Kỹ thuật hệ thống, Công nghệ thông tin, DA, BA, Lập trình viên hoặc các ngành liên quan,...

Đam mê công nghệ, biết đến Lark Suite trước đó là một lợi thế.

Giao tiếp tiếng Anh trong công việc là lợi thế.

Sử dụng thành thạo: Canva, ChatGPT/Bard/Poe, 365 Office, power BI, SQL...

Kỹ năng làm việc với khách hàng: Giao tiếp, họp hành báo cáo, trình bày kế hoạch. (QUAN TRỌNG)

Kỹ năng quản lý dự án: Khả năng lập kế hoạch, triển khai và quản lý các dự án đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

Có tinh thần cầu tiến, chủ động và quyết tâm đạt được mục tiêu. Cẩn thận, nhiệt huyết, năng động, kiên trì, trung thực và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ONEADS DIGITAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận - Thương lượng theo năng lực khi phỏng vấn theo chính sách lương 3P.

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty

Môi trường làm việc thân thiện, năng động và vui vẻ với những người trẻ chuyên nghiệp, có nhiều khả năng phát triển bản thân, thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ONEADS DIGITAL

