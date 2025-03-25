Tuyển Nhân viên vận hành Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên vận hành Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Gần Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý và tối ưu các shop TMĐT của công ty (Tiktok, Shopee, Lazada,..)
Quản lý và cập nhật sản phẩm trên gian hàng sàn. Quản lý kênh bán, giá bán, lợi nhuận của các nhóm sản phẩm;
Nghiên cứu từ khóa & xây dựng nội dung mô tả sản phẩm trên TMĐT chuẩn SEO (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) giúp KH dễ tìm kiếm.
Kiểm tra hình ảnh, nội dung thay đổi cho phù hợp với chủ đề gian hàng và từng chiến dịch MKT (order bộ phận content và thiết kế)
Kiểm tra tình trạng, xử lý đơn hàng , các khiếu nại của khách hàng.
Tối ưu các chỉ số trong shop đạt mức tốt nhất ( tỷ lệ phản hồi, đơn hủy, hoàn trả.... ).
Đề xuất tham gia những chương trình độc quyền của sàn, kế hoạch thúc đẩy doanh số và triển khai hoạt động kinh doanh trên các sàn TMĐT;
Tổng hợp, phân tích, báo cáo kết quả kinh doanh theo từng chương trình, từng tuần, tháng
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý
Chạy Ads (nếu có khả năng)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành TMĐT, Marketing, hoặc các chuyên ngành liên quan.
Kinh nghiệm vận hành trong các mảng mẹ và bé, dược, mỹ phẩm là một lợi thế.
Có kinh nghiệm về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và tiếp thị công cụ tìm kiếm (SEM)
Sẵn sàng và có khát khao thử thách ở dự án mới.
Chăm chỉ, cầu tiến, có khả năng chịu được áp lực cao và mong muốn phát triển bản thân gắn bó lâu dài.
Kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên đã làm ở các đơn vị Ageny. Đã quản lý shop có doanh thu 1 tỷ/1 tháng trở lên.
Thành thạo quy tắc vận hành của sàn TMĐT, có khả năng phân tích dữ liệu

Tại Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Up to 20M/tháng (Có thể cao hơn tùy năng lực). Trong đó: Lương cứng 10 – 15M (có thể thỏa thuận) + Lương hiệu suất + Hoa hồng + Thưởng khác
Môi trường năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến.
Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ, quản lý trong và ngoài công ty với các chuyên gia đầu ngành thực chiến trong lĩnh vực Marketing và AI
Được đào tạo và hỗ trợ trở thành KOC của công ty nếu có tiềm năng
Review lương định kỳ 1 năm/1 lần hoặc theo hiệu quả công việc.
Được cung cấp các trang thiết bị phục vụ công việc
Đóng BHXH, BHYT, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước
Được khuyến khích đề xuất những ý tưởng sáng tạo, dự án mới
Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party....
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam

Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 14-15A, Tầng 7, Tòa nhà Charmvit, Số 117 Đường Trần Du - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

