Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU WOOK VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 49 Đường G9, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Phát triển shop trong ngành hàng phụ kiện điện tử, gia dụng nhỏ

Phân tích nhu cầu của khách hàng, doanh số và đưa ra chiến lược quảng cáo phù hợp

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch (campaign) trên Tiktok hiệu quả

Phối hợp KOL/KOC để livestream cho shop

Phối hợp với Video Creator để tạo các nội dung quảng cáo trên shop phụ trách

Theo dõi và quản lý doanh số bán hàng, báo cáo kết quả công việc định kỳ.

Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng.

Phối hợp với CSKH và kho vận để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng và khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1 năm kinh nghiệm vận hành Tiktok

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về ngành hàng Phụ kiện điện tử, Điện gia dụng và sản phẩm gia dụng nhỏ

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Biết tiếng Trung là một ưu thế

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình và ham học hỏi.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Thành thạo tin học văn phòng (Excel) và phần mềm phân tích khách hàng, doanh số trên Tiktok

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU WOOK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8,000,000 - 12,000,000 (tùy vào kinh nghiệm và năng lực)

Thưởng hiệu quả công việc (lên đến 20,000,000 mỗi tháng tùy theo khả năng bản thân)

Thưởng đánh giá quý

Thưởng các ngày Lễ, Tết

Ngày phép năm và Lịch nghỉ Lễ theo Luật lao động

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và thân thiện.

Tham gia các hoạt động team building hằng quý.

Công ty cung cấp thiết bị làm việc (máy tính, điện thoại) và có sẵn sân để xe miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU WOOK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin