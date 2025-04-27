Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU WOOK VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU WOOK VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 49 Đường G9, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Phát triển shop trong ngành hàng phụ kiện điện tử, gia dụng nhỏ
Phân tích nhu cầu của khách hàng, doanh số và đưa ra chiến lược quảng cáo phù hợp
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch (campaign) trên Tiktok hiệu quả
Phối hợp KOL/KOC để livestream cho shop
Phối hợp với Video Creator để tạo các nội dung quảng cáo trên shop phụ trách
Theo dõi và quản lý doanh số bán hàng, báo cáo kết quả công việc định kỳ.
Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng.
Phối hợp với CSKH và kho vận để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng và khách hàng.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về ngành hàng Phụ kiện điện tử, Điện gia dụng và sản phẩm gia dụng nhỏ
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Biết tiếng Trung là một ưu thế
Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình và ham học hỏi.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Thành thạo tin học văn phòng (Excel) và phần mềm phân tích khách hàng, doanh số trên Tiktok
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU WOOK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hiệu quả công việc (lên đến 20,000,000 mỗi tháng tùy theo khả năng bản thân)
Thưởng đánh giá quý
Thưởng các ngày Lễ, Tết
Ngày phép năm và Lịch nghỉ Lễ theo Luật lao động
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Cơ hội thăng tiến
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung và thân thiện.
Tham gia các hoạt động team building hằng quý.
Công ty cung cấp thiết bị làm việc (máy tính, điện thoại) và có sẵn sân để xe miễn phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU WOOK VIỆT NAM
