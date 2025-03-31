Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Chứng khoán APG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

II. Mô tả công việc:

1. Vận hành hệ thống giao dịch chứng khoán:

• Kiểm tra và hỗ trợ hoạt động giao dịch chứng khoán

• Thực hiện các lệnh giao dịch thỏa thuận của khách hàng

• Đối chiếu kết quả giao dịch giữa Sở và hệ thống giao dịch của Công ty

• Thực hiện sửa lỗi giao dịch

2. Vận hành sản phẩm và dịch vụ:

• Thực hiện khai báo các gói sản phẩm dịch vụ dành cho KH

• Thực hiện khai báo thông tin môi giới trên hệ thống

• Vận hành các sản phẩm dịch vụ công ty cung cấp tại từng thời kỳ

• Đối xoát số liệu cuối ngày giữa các hệ thống nhằm đảm bảo dữ liệu đầy đủ và chính xác

3. Tham gia phát triển hệ thống:

• Tham gia kiểm thử hệ thống liên quan đến hệ thống giao dịch và Vận hành sản phẩm

• Đưa các yêu cầu phát triển hệ thống

• Xử lý lỗi hệ thống

4. Các công việc khác:

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp