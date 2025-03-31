Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Chứng khoán APG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
- Hồ Chí Minh: 161 Võ Văn Tần, Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận
II. Mô tả công việc:
1. Vận hành hệ thống giao dịch chứng khoán:
• Kiểm tra và hỗ trợ hoạt động giao dịch chứng khoán
• Thực hiện các lệnh giao dịch thỏa thuận của khách hàng
• Đối chiếu kết quả giao dịch giữa Sở và hệ thống giao dịch của Công ty
• Thực hiện sửa lỗi giao dịch
2. Vận hành sản phẩm và dịch vụ:
• Thực hiện khai báo các gói sản phẩm dịch vụ dành cho KH
• Thực hiện khai báo thông tin môi giới trên hệ thống
• Vận hành các sản phẩm dịch vụ công ty cung cấp tại từng thời kỳ
• Đối xoát số liệu cuối ngày giữa các hệ thống nhằm đảm bảo dữ liệu đầy đủ và chính xác
3. Tham gia phát triển hệ thống:
• Tham gia kiểm thử hệ thống liên quan đến hệ thống giao dịch và Vận hành sản phẩm
• Đưa các yêu cầu phát triển hệ thống
• Xử lý lỗi hệ thống
4. Các công việc khác:
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán APG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
