Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH LALAMOVE VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH LALAMOVE VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
CÔNG TY TNHH LALAMOVE VIETNAM

Nhân viên vận hành

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH LALAMOVE VIETNAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 00), Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Đảm bảo nguồn sản phẩm hỗ trợ đối tác đầy đủ, quản lý và nâng cao hiệu quả các chương trình quảng cáo/khuyến mãi dành riêng cho đối tác tài xế.
Thực hiện hướng dẫn/ đào tạo đối tác tài xế, đảm bảo đối tác mang lại trải nghiệm khách hàng tuyệt vời, tuân thủ theo các quy trình và thỏa thuận thống nhất.
Tiến hành dán decal logo Lalamove lên xe của đối tác theo đúng quy chuẩn cho từng loại xe.
Hỗ trợ rà soát các quy trình vận hành hiện tại và đề nghị các ý tưởng và cải tiến quy trình mới để giúp tinh gọn các hoạt động hàng ngày.
Hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu cá nhân và theo nhóm.
Thực hiện các dự án đặc biệt/tạm thời theo phân công của Trưởng nhóm/Trưởng phòng
Địa điểm làm việc: 82/2 Đường Lê Cơ, khu dân cư Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân
Thời gian làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu (9:00 - 18:00) & Thứ Bảy (9:00 - 13:00)

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Ưu tiên bằng Đại học hoặc Cao đẳng.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành/chăm sóc khách hàng.
Thành thạo các kỹ năng MS Office, đặc biệt là Excel.
Giao tiếp tiếng Việt tốt (cả nói và viết).
Ưu tiên ứng viên có tính cách cởi mở, hợp tác, trách nhiệm và có tổ chức.

Tại CÔNG TY TNHH LALAMOVE VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được cung cấp laptop và tất cả các thiết bị cần thiết để thực hiện công việc hiệu quả;
Nghỉ phép có lương: 18 ngày nghỉ phép có lương mỗi năm.
Bảo hiểm y tế PVI giúp bạn an tâm về các vấn đề sức khỏe.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm để đảm bảo bạn chủ động chăm sóc sức khỏe.
Nhận khoản nạp tiền hàng tháng vào tài khoản Ứng dụng Lalamove.
Thưởng thức nhiều loại đồ ăn vặt bổ thơm ngon suốt cả ngày để duy trì năng lượng;
Tham gia các hoạt động giải trí nội bộ nhóm thường xuyên để xây dựng mối quan hệ gắn bó với đồng nghiệp và nuôi dưỡng môi trường làm việc tích cực (Happy Friday, Team Meals, Team Bulding, Year End Party...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LALAMOVE VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LALAMOVE VIETNAM

CÔNG TY TNHH LALAMOVE VIETNAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, 7 Trần Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

