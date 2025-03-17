Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
- Hồ Chí Minh: Lô E9
- 3a, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, VN., Nhà Bè, Huyện Nhà Bè
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Vận hành các máy trong dây chuyển sản xuất Dược phẩm: Pha chế, Dập viên, Ép vỉ, Cartoning...
Thực hiện các công việc theo bố trí của Quản lý.
Vệ sinh nhà xưởng, thiết bị theo quy trình để duy trì môi trường sản xuất theo qui định.
Vệ sinh máy móc, thiết bị, dụng cụ được giao.
Thực hiện ghi chép hồ sơ lô, sổ nhật ký, biểu mẫu liên quan đến công việc của mình và tuân thủ GMP.
Báo cáo kịp thời với phụ trách về những sự cố trong công việc.
Bảo quản tài sản trong khu vực mình làm việc.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, độ tuổi dưới 45 tuổi, sức khỏe tốt
Ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm trong ngành Dược hoặc ở vị trí Vận hành tương đương
Tác phong: nghiêm túc, trung thực, có ý thức tuân thủ qui định GMP, qui định vệ sinh khu vực phòng sạch
Siêng năng, chịu khó, có trách nhiệm cao trong công việc
Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo chuyên môn, cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.
Được tham gia đầy đủ BHXH-YT-TN theo quy định.
Nghỉ Lễ - Tết, ngày phép hưởng lương theo Quy định của Nhà nước.
Được cung cấp phần ăn trưa tại công ty.
Được hưởng chế độ độc hại (14 ngày phép/ năm và phụ cấp hiện vật mỗi tháng)
Quà sinh nhật, quà Tết theo chính sách công ty.
Tham gia khám sức khỏe định kỳ hằng năm theo quy định
Môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội học hỏi, phát triển chuyên môn và thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
