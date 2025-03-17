Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô E9 - 3a, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP.HCM, VN., Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Vận hành các máy trong dây chuyển sản xuất Dược phẩm: Pha chế, Dập viên, Ép vỉ, Cartoning...

Thực hiện các công việc theo bố trí của Quản lý.

Vệ sinh nhà xưởng, thiết bị theo quy trình để duy trì môi trường sản xuất theo qui định.

Vệ sinh máy móc, thiết bị, dụng cụ được giao.

Thực hiện ghi chép hồ sơ lô, sổ nhật ký, biểu mẫu liên quan đến công việc của mình và tuân thủ GMP.

Báo cáo kịp thời với phụ trách về những sự cố trong công việc.

Bảo quản tài sản trong khu vực mình làm việc.

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp chuyên ngành Cơ khí, Dược, Điện hoặc các ngành liên quan

Nam, độ tuổi dưới 45 tuổi, sức khỏe tốt

Ưu tiên có 1 năm kinh nghiệm trong ngành Dược hoặc ở vị trí Vận hành tương đương

Tác phong: nghiêm túc, trung thực, có ý thức tuân thủ qui định GMP, qui định vệ sinh khu vực phòng sạch

Siêng năng, chịu khó, có trách nhiệm cao trong công việc

Lương thỏa thuận theo năng lực, được xem xét tăng lương hằng năm, hưởng lương tháng 13 theo Chính sách Công ty.

Được đào tạo chuyên môn, cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc.

Được tham gia đầy đủ BHXH-YT-TN theo quy định.

Nghỉ Lễ - Tết, ngày phép hưởng lương theo Quy định của Nhà nước.

Được cung cấp phần ăn trưa tại công ty.

Được hưởng chế độ độc hại (14 ngày phép/ năm và phụ cấp hiện vật mỗi tháng)

Quà sinh nhật, quà Tết theo chính sách công ty.

Tham gia khám sức khỏe định kỳ hằng năm theo quy định

Môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội học hỏi, phát triển chuyên môn và thăng tiến.

