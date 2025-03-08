Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BaHa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vinhome Grand Park Quận 9, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Mô Tả Công Việc:

Chúng tôi đang tìm kiếm một nhân viên AI nhiệt huyết để gia nhập đội ngũ của chúng tôi tại công ty khởi nghiệp nội thất. Bạn sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm và triển khai các giải pháp công nghệ AI nhằm tối ưu hóa quy trình làm việc và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Nhiệm Vụ Chính:

Nghiên cứu và Phát Triển Giải Pháp AI: Tìm kiếm và đề xuất các giải pháp AI như telesale AI và chăm sóc khách hàng AI để cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Triển Khai và Quản Lý Dự Án AI: Thực hiện các dự án AI từ khâu lập kế hoạch đến triển khai, đảm bảo rằng các giải pháp được áp dụng hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra.

Hỗ Trợ Kỹ Thuật: Lập trình và chỉnh sửa các ứng dụng AI khi cần thiết, đảm bảo rằng chúng hoạt động trơn tru và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Phân Tích Dữ Liệu: Thu thập và phân tích dữ liệu để đánh giá hiệu quả của các giải pháp AI đã triển khai, từ đó đưa ra các điều chỉnh cần thiết.

Đào Tạo và Hỗ Trợ Nhân Viên: Cung cấp đào tạo cho nhân viên về cách sử dụng các công nghệ AI mới và hỗ trợ họ trong quá trình áp dụng.

Yêu Cầu:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin, Khoa Học Dữ Liệu hoặc lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm lập trình (Python, Java, hoặc ngôn ngữ lập trình khác) và hiểu biết về các công nghệ AI.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Đam mê với công nghệ và mong muốn đóng góp vào sự phát triển của công ty.

Quyền Lợi:

Mức lương cạnh tranh và các phúc lợi hấp dẫn.

Cơ hội làm việc trong môi trường sáng tạo và năng động.

Được đào tạo và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực công nghệ AI.

Cơ hội tham gia vào các dự án thú vị và có ảnh hưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BaHa

