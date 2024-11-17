Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Mỹ Phẩm Meishang Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 667 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Thành thạo kỹ năng quay chụp, cắt ghép video.

Chèn nhạc, hiệu ứng, phụ đề cho video để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh.

Hợp tác với các bộ phận để sản xuất video.

Cùng với team đưa ra ý tưởng sáng tạo về nội dung video.

Yêu Cầu Công Việc

Có kỹ năng và nắm ngôn ngữ edit video ngắn ngành làm đẹp.

Thành thạo các phần mềm (Capcut/Premiere/...).

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và gu thẩm mĩ.

Nắm được các trends, xu hướng trên tiktok đặc biệt ngành Sức khỏe & Sắc Đẹp.

Biết Design hình cơ bản là 1 lợi thế.

Có thể giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Trung là lợi thế.

Tại Công ty TNHH Mỹ Phẩm Meishang Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13

Thưởng theo kết quả đánh giá

Các đãi ngộ khác theo chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mỹ Phẩm Meishang Việt Nam

