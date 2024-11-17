Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Mỹ Phẩm Meishang Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công ty TNHH Mỹ Phẩm Meishang Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 667 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận
Thành thạo kỹ năng quay chụp, cắt ghép video.
Chèn nhạc, hiệu ứng, phụ đề cho video để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh.
Hợp tác với các bộ phận để sản xuất video.
Cùng với team đưa ra ý tưởng sáng tạo về nội dung video.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng và nắm ngôn ngữ edit video ngắn ngành làm đẹp.
Thành thạo các phần mềm (Capcut/Premiere/...).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và gu thẩm mĩ.
Nắm được các trends, xu hướng trên tiktok đặc biệt ngành Sức khỏe & Sắc Đẹp.
Biết Design hình cơ bản là 1 lợi thế.
Có thể giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Trung là lợi thế.
Tại Công ty TNHH Mỹ Phẩm Meishang Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13
Thưởng theo kết quả đánh giá
Các đãi ngộ khác theo chính sách công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mỹ Phẩm Meishang Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI