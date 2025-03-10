Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư An Bình Finance làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư An Bình Finance
- Hà Nội:
- 235 Hoàng Cầu
- Đống Đa
- Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Nghiên cứu định hướng kênh: hành vi khách hàng mục tiêu, nội dung của đối thủ, đánh giá xu hướng để đưa ra ý tưởng nội dung và concept phù hợp với nhân hiệu cá nhân của nhân vật cần xây dựng.
Trực tiếp sản xuất nội dung: ý tưởng, kịch bản, cùng tham gia hỗ trợ hoàn thiện quay và dựng chi tiết; voice cho các tuyến nội dung trên nền tảng chủ đạo là Tiktok; (Reel, Youtube short,...).
Phân tích và báo cáo các chỉ số trong quản trị kênh: Traffic, Follow, View,...
KPIs: Chỉ số tăng trưởng trên kênh theo mục tiêu tháng, quý, năm (với TikTok: số followers, view trung bình)
Có khả năng tạo ra các campaign viral trên TikTok và các kênh Social theo định hướng phát triển của công ty.
Chủ động quản lý công việc và báo cáo theo Tuần/Tháng với quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có năng lực triển khai 3 dạng content: Xây dựng thương hiệu cá nhân; Chia sẻ kiến thức; Content chuyển đổi bán hàng
Yêu thích công việc về quản lí các kênh mạng xã hội
Am hiểu nền tảng TikTok, cập nhật xu hướng nhanh chóng
Ưu tiên ứng viên năng động, nhiệt tình. Chịu được áp lực công việc cao.
Nhanh nhẹn, chủ động sắp xếp công việc, đảm bảo deadline
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc ở môi trường Agency
Tại Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư An Bình Finance Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng (13-15M) + Phụ cấp + Thưởng KPI + Thưởng dự án
Thử việc từ 1 - 2 tháng, hưởng 85% lương cứng + Phụ cấp + Các khoản thưởng
Môi trường thoải mái, nhiều cơ hội phát triển
Lộ trình công việc và thăng tiến rõ ràng, xét tăng lương định kỳ hoặc theo năng lực
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư An Bình Finance
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
