Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH PURE IMAGINATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH PURE IMAGINATION
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 20/538 Đường Láng
- Đống Đa
- Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Trình độ cử nhân hoặc đã có kinh nghiệm làm việc liên quan tới vị trí ứng tuyển.
● Đam mê sáng tạo nội dung, đặc biệt là nền tảng TikTok.
● Có kỹ năng quay, dựng video cơ bản (sử dụng CapCut, Premiere, v.v. là lợi thế).
● Nhạy bén với xu hướng, sáng tạo và có tư duy kể chuyện hấp dẫn.
● Kỹ năng diễn xuất cơ bản, tự tin xuất hiện trước máy quay là điểm cộng.
● Chủ động, linh hoạt, có tinh thần học hỏi và cải thiện nội dung liên tục.
● Có kinh nghiệm sáng tạo nội dung trên TikTok hoặc các nền tảng mạng xã hội khác là lợi
thế.
● Có trách nhiệm, giao tiếp hiệu quả và có khả năng làm việc nhóm tốt.
Tại CÔNG TY TNHH PURE IMAGINATION Thì Được Hưởng Những Gì
● Môi trường sáng tạo, trẻ trung, thoải mái thể hiện ý tưởng.
● Được hỗ trợ tài nguyên, thiết bị để quay dựng video chất lượng.
● Cơ hội phát triển kỹ năng, tham gia vào các chiến dịch lớn.
● Cơ hội trở thành người nổi tiếng, đạt được thu nhập lớn trong tương lai.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PURE IMAGINATION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
