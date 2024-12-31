Tuyển Product Marketing Trans Pacific Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 1 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Quản lí và phát triển bộ phận của mình phụ trách.

• Hỗ trợ giá, cung cấp biểu giá định kì hàng tuần, hàng tháng cho toàn cty và đối tác, agent nước ngoài.

• Phát triển, trao đổi và đàm phán phát triển với các tuyến cty đang khai thác (India, Sri Lanka, HK, SIN, China, Taiwan, Japan, UAE, etc…)

• Giải quyết các problem (nếu có) và đưa ra hướng xử lí tốt nhất, bảo vệ lợi ích tuyệt đối cho đối tác, khách hàng và các vấn đề khác.

YÊU CẦU ỨNG TUYỂN:

• Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

• Kinh nghiệm: Kinh nghiệm ít nhất 06 tháng trở lên cùng vị trí Sales LCL hay LCL Operation, Warehouse CS có chuyên môn và kinh nghiệm hiện tại.

• Kỹ năng cá nhân: Có kỹ năng quản lý, kỹ năng phân tích và ngoại ngữ.

QUYỀN LỢI:

• Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, công tác nước ngoài.

• Mức lương: 18tr – 25tr/tháng + thưởng doanh số.

