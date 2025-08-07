Tuyển Product Marketing Công Ty Cổ Phần Phim Thiên Ngân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc chi tiết và Trách nhiệm:

Kế hoạch và chiến lược:

• Tham vấn chiến lược, kế hoạch và cùng quản lý trực tiếp (QLTT) phối hợp với các phòng ban để triển khai kế hoạch cho phòng F&B, bao gồm các chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi, sự kiện và đảm bảo tính đồng bộ của dịch vụ F&B với lịch phim và các sự kiện đặc biệt.

Quản lý tài sản:

• Kiểm soát và theo dõi số lượng và các thiết bị F&B và cơ sở hạ tầng để đảm bảo chúng luôn hoạt động tốt;

• Phối hợp với phòng kỹ thuật và QLTT xây dựng và triển khai kế hoạch bảo trì định kỳ, nâng cấp, thay thế, mua sắm tài sản/thiết bị/máy móc để tối ưu hoá hiệu suất và tránh tình trạng ngừng hoạt động.

Quản lý vận hành:

• Phối hợp cùng BQLR xử lý các khó khăn, sự cố của rạp liên quan đến công tác vận hành F&B tại rạp; điều phối nhân sự hỗ trợ kịp thời theo đúng kế hoạch, đảm bảo không gây gián đoạn vận hành;

• Tham vấn QLTT để cải tiến và cải tiến quy trình vận hành F&B tại tất cả các chi nhánh, từ khâu đặt hàng, giao hàng, nhận hàng đến dịch vụ khách hàng, nhằm duy trì sự nhất quán về chất lượng và dịch vụ và đảm bảo quy trình phục vụ công tác vận hành thuận tiện, tiết kiệm thời gian và nhân lực, không gây các khó khăn không cần thiết;

• Hướng dẫn đội nhóm tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, bao gồm báo cáo bán hàng, ý kiến đóng góp về vận hành, báo cáo hàng tồn, hàng huỷ, tiêu hao và/hoặc các báo cáo liên quan đến vận hành khác tuỳ theo nhu cầu F&B;