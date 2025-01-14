Tuyển Product Marketing International Business Center Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Triển khai các hoạt động cho thuê văn phòng và căn hộ dịch vụ của tòa nhà Diamond Plaza;

Implement the office and serviced apartment leasing activities for initially Diamond Plaza. Find tenants to fill up vacant areas;

• Xây dựng và thực hiện các chiến lược nhằm tối ưu hóa giá thuê và công suất cho thuê của khu văn phòng và căn hộ dịch vụ của Công ty.

Formulating and implementing strategies to maximize rental and occupancy of the office’s area and serviced apartments of the Company's portfolio;

• Phối hợp chặt chẽ với bộ phận Quản lý tài sản và các nhóm khác để đảm bảo đạt được kết quả và tuân thủ hiệu quả nhất.

Work closely with Property Management/ and other teams to ensure to achieve the most efficient result and compliance;

• Đảm bảo các khoản thuê mới, xác định phân khúc thị trường và triển vọng, quản lý việc gia hạn hợp đồng thuê với các khách hàng hiện tại và liên lạc với các đại lý bất động sản;