Tuyển Product Marketing TDL Industrial Automation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 38, Đường 57, Phường Bình Trưng Đông, TP. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhập liệu chứng từ kế toán, hóa đơn đầu vào – đầu ra; theo dõi công nợ khách hàng – nhà cung cấp.

- Hỗ trợ lập báo cáo chi phí, doanh thu theo từng dự án/tháng/quý.

- Lưu trữ, sắp xếp hồ sơ, chứng từ kế toán đúng quy định.

- Thực hiện các công việc hành chính văn phòng: chuẩn bị giấy tờ, công văn, hỗ trợ điều phối hoạt động nội bộ.

- Sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với khách hàng và đối tác nước ngoài qua email, điện thoại, họp online và trong các tài liệu trình bày.

- Cập nhật tiến độ dự án, phối hợp cùng đội kỹ thuật chuẩn bị báo cáo gửi khách hàng quốc tế.

- Hỗ trợ truyền đạt thông tin giữa khách hàng nước ngoài và đội kỹ thuật (nội dung cơ bản, rõ ràng).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành liên quan đến Kế toán, Hành chính – Văn phòng hoặc Kinh tế.

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc, đặc biệt là viết email cơ bản, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, và tham gia họp online với khách hàng nước ngoài khi cần.

- Sử dụng tốt Excel, Word; biết phần mềm kế toán như MISA là một lợi thế.

- Có khả năng làm việc độc lập, chủ động học hỏi, sắp xếp công việc hiệu quả.

Tại TDL Industrial Automation Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TDL Industrial Automation

