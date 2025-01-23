Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LALA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LALA
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LALA

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LALA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 276/10/27 Lê Trọng Tấn, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP HCM

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi toàn bộ quá trình từ lúc phát triển mẫu đến lúc hàng sản xuất đến tay
khách hàng và nhận phản hồi từ khách.
*Phát triển mẫu:
• Tiếp nhận thông tin đơn hàng, mẫu, tài liệu kỹ thuật từ khách và dịch thuật (nếu có yêu cầu)
• Triển khai cho bộ phận R&D để ra rập, may mẫu, định mức.
• Theo dõi quá trình phát triển mẫu, gửi mẫu khách duyệt và nhận phản hồi từ
khách.
• Làm việc với kế hoạch nhà máy để đảm bảo tiến độ giao hàng, số lượng, chất lượng và xử lý các vấn đề phát sinh kịp thời
• Làm báo giá (cost break down) gửi khách.
• Các yêu cầu khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng kinh doanh/ Tổng giám đốc
• Lương thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm trong ngành balo túi xách hoặc may mặc
• Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm.
• Chủ động, linh hoạt xử lý vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LALA Thì Được Hưởng Những Gì

Chăm sóc sức khoẻ
Thưởng Tháng 13, BHXH theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LALA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LALA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LALA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 276/10/27 Lê Trọng Tấn, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

