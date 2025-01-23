Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LALA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Theo dõi toàn bộ quá trình từ lúc phát triển mẫu đến lúc hàng sản xuất đến tay

khách hàng và nhận phản hồi từ khách.

*Phát triển mẫu:

• Tiếp nhận thông tin đơn hàng, mẫu, tài liệu kỹ thuật từ khách và dịch thuật (nếu có yêu cầu)

• Triển khai cho bộ phận R&D để ra rập, may mẫu, định mức.

• Theo dõi quá trình phát triển mẫu, gửi mẫu khách duyệt và nhận phản hồi từ

khách.

• Làm việc với kế hoạch nhà máy để đảm bảo tiến độ giao hàng, số lượng, chất lượng và xử lý các vấn đề phát sinh kịp thời

• Làm báo giá (cost break down) gửi khách.

• Các yêu cầu khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng kinh doanh/ Tổng giám đốc

• Lương thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn trực tiếp