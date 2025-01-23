Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LALA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LALA
- Hồ Chí Minh: 276/10/27 Lê Trọng Tấn, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP HCM
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi toàn bộ quá trình từ lúc phát triển mẫu đến lúc hàng sản xuất đến tay
khách hàng và nhận phản hồi từ khách.
*Phát triển mẫu:
• Tiếp nhận thông tin đơn hàng, mẫu, tài liệu kỹ thuật từ khách và dịch thuật (nếu có yêu cầu)
• Triển khai cho bộ phận R&D để ra rập, may mẫu, định mức.
• Theo dõi quá trình phát triển mẫu, gửi mẫu khách duyệt và nhận phản hồi từ
khách.
• Làm việc với kế hoạch nhà máy để đảm bảo tiến độ giao hàng, số lượng, chất lượng và xử lý các vấn đề phát sinh kịp thời
• Làm báo giá (cost break down) gửi khách.
• Các yêu cầu khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng kinh doanh/ Tổng giám đốc
• Lương thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm.
• Chủ động, linh hoạt xử lý vấn đề.
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LALA Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Tháng 13, BHXH theo quy định nhà nước
