Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN FIN 20 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN FIN 20
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN FIN 20

Quản lý

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FIN 20

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 281/15 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phân Tích Thị Trường/Dữ Liệu Tài Chính: Nghiên cứu xu hướng thị trường và các yếu tố tác động đến giá cả tài sản. Thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình tài chính và xu hướng thị trường.
Phân Tích Thị Trường/Dữ Liệu Tài Chính:
Phân tích thống kê và xây dựng mô hình: Áp dụng các phương pháp thống kê, mô hình định lượng và công cụ khoa học dữ liệu (Python, R, v.v.) để nghiên cứu biến động thị trường, xu hướng giao dịch. Tối ưu hoá mô hình và quản lý rủi ro.
Quản Lý Danh Mục Đầu Tư: Thực hiện các hoạt động giao dịch và quản lý danh mục đầu tư của công ty và khách hàng, đảm bảo hiệu suất tối ưu.
Quản Lý Danh Mục Đầu Tư:
Tham Gia Dự Án Fintech: Tham gia phát triển các dự án công nghệ tài chính của công ty. Thiết lập và tối ưu hóa các thuật toán giao dịch tự động theo các chiến lược phù hợp với từng thị trường.
Tham Gia Dự Án Fintech:
Market Making: Tham gia quá trình tạo lập và xây dựng thanh khoản cho các tài sản. Tham gia vào quá trình phát triển và xây dựng các sản phẩm, chiến lược kinh doanh các khách hàng doanh nghiệp, tài sản.
Market Making:
Làm Việc Với Khách Hàng: Tương tác với các sàn giao dịch và khách hàng của công ty. Cung cấp thông tin và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch.
Làm Việc Với Khách Hàng:
Tuân Thủ Quy Định: Đảm bảo việc tuân thủ các quy định và chính sách tài chính hiện hành của công ty. Thực hiện các quy trình kiểm tra và báo cáo để duy trì tính minh bạch và tuân thủ pháp lý.
Tuân Thủ Quy Định:

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu cơ bản:
Có kinh nghiệm phân tích số liệu và giao dịch trong lĩnh vực tài chính.
Tốt về xác suất thống kê và có khả năng tối ưu hóa quyết định dựa trên dữ liệu.
Khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt; kỹ năng giao tiếp là một lợi thế.
Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Tốt nghiệp Đại Học các nhóm ngành Kinh Tế - Tài Chính, Toán - Tin, Công Nghệ Thông Tin.
Yêu cầu bổ sung (Có thể hoàn thiện trong quá trình làm việc):
Sử dụng Python (hoặc TypeScript, Golang) để phát triển các công cụ phân tích và giao dịch.
Sử dụng các ngôn ngữ truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu lớn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FIN 20 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập: 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ + Thưởng dự án
Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo.
Được đào tạo chuyên sâu về kinh tế, tài chính, trading, cổ phiếu, Crypto, hàng hóa và ngoại tệ.
Cơ hội thăng tiến, xét tăng lương định kỳ dựa trên tốc độ phát triển cá nhân.
Công ty tổ chức các chuyến đi và chế độ đãi ngộ, phúc lợi hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FIN 20

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN FIN 20

CÔNG TY CỔ PHẦN FIN 20

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 281/15 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

