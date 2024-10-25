Tuyển Quản lý Công ty cổ phần Gcool làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Gcool
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Công ty cổ phần Gcool

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty cổ phần Gcool

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tổ chức quản lý, điều hành chung toàn bộ hoạt động của phòng, bao gồm việc xây dựng, triển khai, kiểm soát và cải tiến các hoạt động, quá trình và nguồn lực,... của bộ phận kho.
2. Tổ chức thực hiện công tác giao nhận, vận chuyển hàng hóa theo kế hoạch giao hàng.
3. Kết hợp với phòng nhân sự tuyển dụng, đào tạo cán bộ công nhân viên thuộc bộ phận mình phụ trách.
4. Quản lý, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong bộ phận, hướng dẫn và đáp ứng môi trường làm việc hiểu quả cho cả hệ thống kho.
5. Lên kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ như sửa chữa, cơi nới, làm mới, lắp đặt các trang thiết bị cho kho và hệ thống kho đạt chuẩn của công ty đã đề ra.
6. Tổ chức thực hiện công tác 5S tại Kho.
7. Tổ chức quản lý kho hàng hóa: quản lý số lượng (nhập, xuất, tồn) kho, thực hiện các thủ tục nhập, xuất kho, sắp xếp, lưu kho, bảo quản hàng hóa.
8. Chỉ đạo công tác đóng gói hàng hóa giao theo yêu cầu.
9. Tổ chức giao nhận, vận chuyển, giao hàng giữa các kho và khách hàng theo yêu cầu. Kiểm soát và kiểm tra tiến độ giao / nhận hàng.
10. Chủ động giải quyết các công việc phát sinh liên quan. Trực tiếp hỗ trợ nhân viên của phòng kho vận giải quyết các trường hợp khó khăn hoặc vướng mắc trong công việc vượt quá khả năng xử lý của bản thân họ (nếu có).
11. Thực hiện các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của cấp trên và ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Đại học Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, chuỗi cung ứng, logistics Kinh nghiệm làm việc : 01 năm kinh nghiệm (chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp)
Kiến thức:
Biết sử dụng máy vi tính, tin học văn phòng. Thành thạo Excel. Có kinh nghiệm với phần mềm quản lý kho
Trung thực, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao Cẩn thận, chăm chỉ, có kỹ năng giao tiếp tốt,

Tại Công ty cổ phần Gcool Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và tạo điều kiện phát triển năng lực bản thân
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp;
• Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
• Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.
• Được nghỉ 02 thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định.
• Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Gcool

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Gcool

Công ty cổ phần Gcool

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 158/2 phố Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

