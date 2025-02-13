Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận



Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025


Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Dự trù số lượng suất ăn theo tháng, tuần, ngày theo quy định của Ban QLTN có sự thống nhất, thỏa thuận với khách hàng, trình Tổng quản lý phê duyệt
Lên kế hoạch phân công công việc cho nhân viên tổ Bếp dựa trên các nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện trong ngày, tuần, tháng
Kiểm soát việc thực hiện quy trình mua hàng hóa, thực phẩm cho bếp ăn theo quy định của Công ty. Trực tiếp kiểm tra, theo dõi số lượng, chất lượng thực phẩm đầu vào
Giám sát và kiểm soát đầu bếp, phụ bếp chế biến món ăn theo đúng quy trình chất lượng
Theo dõi, kiểm tra chất lượng các món ăn, đảm bảo đạt tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn thực phẩm
Kiểm tra, kiểm kê định kỳ số lượng tài sản, công cụ. Đề xuất cung cấp tài sản, công cụ bổ sung
Giải quyết sự cố và khiếu nại của khách hàng
Báo cáo định kỳ và đột xuất với lãnh đạo về tình hình hoạt động của bếp ăn, các khoản thu chi của bếp, xin ý kiến giải quyết các vấn đề khó khăn hoặc sự cố

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật nấu ăn hoặc quản lý nhà hàng, khách sạn, ...
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý bếp ăn hoặc quản lý nhà hàng.
Có hiểu biết cần thiết về vệ sinh an toàn thực phẩm, cách chế biến và bảo quản thực phẩm.

Tại Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận phù hợp với kinh nghiệm và năng lực;
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Chế độ nghỉ phép: 12 ngày phép/năm
Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty





Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15, Tòa nhà VPI, Số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội,Việt Nam

