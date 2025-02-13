Tuyển Quản lý Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Dự trù số lượng suất ăn theo tháng, tuần, ngày theo quy định của Ban QLTN có sự thống nhất, thỏa thuận với khách hàng, trình Tổng quản lý phê duyệt

Lên kế hoạch phân công công việc cho nhân viên tổ Bếp dựa trên các nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện trong ngày, tuần, tháng

Kiểm soát việc thực hiện quy trình mua hàng hóa, thực phẩm cho bếp ăn theo quy định của Công ty. Trực tiếp kiểm tra, theo dõi số lượng, chất lượng thực phẩm đầu vào

Giám sát và kiểm soát đầu bếp, phụ bếp chế biến món ăn theo đúng quy trình chất lượng

Theo dõi, kiểm tra chất lượng các món ăn, đảm bảo đạt tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn thực phẩm

Kiểm tra, kiểm kê định kỳ số lượng tài sản, công cụ. Đề xuất cung cấp tài sản, công cụ bổ sung

Giải quyết sự cố và khiếu nại của khách hàng

Báo cáo định kỳ và đột xuất với lãnh đạo về tình hình hoạt động của bếp ăn, các khoản thu chi của bếp, xin ý kiến giải quyết các vấn đề khó khăn hoặc sự cố

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật nấu ăn hoặc quản lý nhà hàng, khách sạn, ...

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý bếp ăn hoặc quản lý nhà hàng.

Có hiểu biết cần thiết về vệ sinh an toàn thực phẩm, cách chế biến và bảo quản thực phẩm.

Quyền Lợi Được Hưởng Tại Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)

Lương thỏa thuận phù hợp với kinh nghiệm và năng lực;

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Chế độ nghỉ phép: 12 ngày phép/năm

Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển

