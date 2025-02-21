Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ME COSMETIC VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,200 USD

Mức lương 1,000 - 1,200 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Sales Marketing Với Mức Lương 1,000 - 1,200 USD

1. Mô tả công việc

• Xây dựng kế hoạch marketing tổng thể theo ngân sách và chiến lược đã được duyệt và quản lý phát triển đội ngũ marketing hiệu quả.

• Chuẩn bị tài liệu họp chiến lược với các đối tác và nhà phân phối.

• Xây dựng chiến lược hàng hóa & kế hoạch tung sản phẩm ra thị trường.

• Phát triển thương hiệu trên social media như Facebook/Tiktok/KOC/KOL và phối hợp với đối tác để triển khai chiến dịch marketing phù hợp.

• Phân tích và đánh giá thị trường, tìm kiếm cơ hội cho sản phẩm mới.

• Quản lý và xử lý hồ sơ công bố sản phẩm để đảm bảo tuân thủ quy định nhập khẩu.

• Theo dõi, báo cáo hiệu quả marketing và tối ưu chiến lược theo từng giai đoạn.

Với Mức Lương 1,000 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong marketing, ưu tiên ngành mỹ phẩm, FMCG.

• Hiểu biết về thị trường mỹ phẩm và xu hướng làm đẹp tại Việt Nam.

• Có kinh nghiệm làm việc với đối tác, nhà phân phối & triển khai chiến dịch digital marketing.

• Kỹ năng phân tích, báo cáo và tư duy chiến lược.

• Có khả năng làm việc độc lập và quản lý đội nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ME COSMETIC VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ME COSMETIC VIET NAM

