Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ME COSMETIC VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,200 USD

Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ME COSMETIC VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,200 USD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ME COSMETIC VIET NAM
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ME COSMETIC VIET NAM

Sales Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ME COSMETIC VIET NAM

Mức lương
1,000 - 1,200 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 1,000 - 1,200 USD

1. Mô tả công việc
• Xây dựng kế hoạch marketing tổng thể theo ngân sách và chiến lược đã được duyệt và quản lý phát triển đội ngũ marketing hiệu quả.
• Chuẩn bị tài liệu họp chiến lược với các đối tác và nhà phân phối.
• Xây dựng chiến lược hàng hóa & kế hoạch tung sản phẩm ra thị trường.
• Phát triển thương hiệu trên social media như Facebook/Tiktok/KOC/KOL và phối hợp với đối tác để triển khai chiến dịch marketing phù hợp.
• Phân tích và đánh giá thị trường, tìm kiếm cơ hội cho sản phẩm mới.
• Quản lý và xử lý hồ sơ công bố sản phẩm để đảm bảo tuân thủ quy định nhập khẩu.
• Theo dõi, báo cáo hiệu quả marketing và tối ưu chiến lược theo từng giai đoạn.

Với Mức Lương 1,000 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong marketing, ưu tiên ngành mỹ phẩm, FMCG.
• Hiểu biết về thị trường mỹ phẩm và xu hướng làm đẹp tại Việt Nam.
• Có kinh nghiệm làm việc với đối tác, nhà phân phối & triển khai chiến dịch digital marketing.
• Kỹ năng phân tích, báo cáo và tư duy chiến lược.
• Có khả năng làm việc độc lập và quản lý đội nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ME COSMETIC VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ME COSMETIC VIET NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ME COSMETIC VIET NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ME COSMETIC VIET NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 4th floor, Thiên Phước Buidling, 244 Cống Quỳnh Street, Pham Ngu Lao ward, District 1.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-sales-marketing-thu-nhap-1-000-1-200-thang-tai-ho-chi-minh-job317341
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm My Tonic
Tuyển Sales Marketing My Tonic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
My Tonic
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam
Tuyển Sales Marketing Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD
Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Framas Việt Nam
Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Framas Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Framas Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIKCOM
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH VIKCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VIKCOM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Sales Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm EMASI International Bilingual School - EMASI Schools
Tuyển Sales Marketing EMASI International Bilingual School - EMASI Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
EMASI International Bilingual School - EMASI Schools
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH C&f Outsourcing
Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH C&f Outsourcing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH C&f Outsourcing
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Tuyển Sales Marketing Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Tuyển Sales Marketing Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm My Tonic
Tuyển Sales Marketing My Tonic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
My Tonic
Hạn nộp: 27/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam
Tuyển Sales Marketing Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 USD
Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Framas Việt Nam
Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Framas Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Framas Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VIKCOM
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH VIKCOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH VIKCOM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Sales Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm EMASI International Bilingual School - EMASI Schools
Tuyển Sales Marketing EMASI International Bilingual School - EMASI Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
EMASI International Bilingual School - EMASI Schools
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH C&f Outsourcing
Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH C&f Outsourcing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH C&f Outsourcing
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Tuyển Sales Marketing Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Tuyển Sales Marketing Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp JYW Vina
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH ALPHASPHERE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ALPHASPHERE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Kuehne + Nagel Co., Ltd Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Kuehne + Nagel Co., Ltd Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Shinhan Bank Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Phú Hưng Life làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Phú Hưng Life
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Mapletree Vietnam Management CONSULTANCY CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Mapletree Vietnam Management CONSULTANCY CO., LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Công ty TNHH Lock & Lock HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Lock & Lock HCM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THE A LIST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THE A LIST VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Masan Consumer Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Masan Consumer Holdings
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Asia Shipping Vietnam LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Asia Shipping Vietnam LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH SPACE T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SPACE T
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Công ty TNHH Taisun Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,500 - 2,200 USD Công ty TNHH Taisun Việt Nam
1,500 - 2,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ AMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ AMS
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH 2VnTravel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH 2VnTravel
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Unilever Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Unilever Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Nestlé Vietnam Ltd., làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Nestlé Vietnam Ltd.,
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH PCA COMPANY SERVICES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 500 USD CÔNG TY TNHH PCA COMPANY SERVICES
500 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VIỆT Á làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI VIỆT Á
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Công ty TNHH Bình Minh P.A.T làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Bình Minh P.A.T
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH CSPV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CSPV
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận DKSH Vietnam Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Servier (Vietnam) Pharmaceutical Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Servier (Vietnam) Pharmaceutical Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Wowoops làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 30 Triệu Công Ty TNHH Wowoops
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing CCIPY Vietnam làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận CCIPY Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Globevisa (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 300 - 1,200 USD Công Ty TNHH Globevisa (Việt Nam)
300 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Van Thiel & Co. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Van Thiel & Co.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH FPT Smart Cloud làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD Công Ty TNHH FPT Smart Cloud
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing CapitaLand Development (Vietnam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CapitaLand Development (Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Công Ty TNHH Kaiser Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Kaiser Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sales Marketing Navigos Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Navigos Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm