Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Hỗ trợ công việc cho phòng Kế Toán

• Nhập dữ liệu lên trên phần mềm (Các số liệu hiện tại và tồn đọng)

• Kiểm tra, đối chiếu số liệu ghi sổ với các hóa đơn, chứng từ ngân hàng

• Tham gia xử lý hồ sơ kế toán, chứng từ và các thủ tục liên quan

• Hỗ trợ các thủ tục giấy tờ, trình ký, kiểm soát dữ liệu

• Hỗ trợ rà soát chi phí, hồ sơ thuế, các chi tiêu ở công ty

• Học cách thực hiện các báo cáo thu nhập và báo cáo tài chính theo sự hướng dẫn

• Các công việc Paperwork

2. Hỗ trợ các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

• Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

• Tuân thủ

• Tham gia huấn luyện đào tạo