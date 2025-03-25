Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: MCV Complex, Lô B7, Đường 19A, Khu E - Office Park, Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế hình ảnh/video đơn giản phục vụ truyền thông cho Fanpage, xây dựng hình ảnh thương hiệu cho công ty.

Lưu trữ file thiết kế, hỗ trợ thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp.

Tham gia cùng team sáng tạo nội dung, đề xuất ý tưởng thiết kế hấp dẫn, trendy.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Truyền thông, Marketing…

Có kỹ năng thiết kế tốt, sử dụng thành thạo các công cụ: Photoshop, Illustrator, Canva, …

Có gu thẩm mỹ tốt, sáng tạo, cập nhật nhanh các xu hướng thiết kế

Có kỹ năng làm việc nhóm, chủ động và trách nhiệm với công việc

Biết edit video cơ bản là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập

Làm việc trong môi trường sáng tạo, năng động

Được đào tạo, hướng dẫn từ team giàu kinh nghiệm

Cơ hội tham gia vào các dự án thực tế, nâng cao kỹ năng thiết kế

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin