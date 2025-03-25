Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)
- Hồ Chí Minh: MCV Complex, Lô B7, Đường 19A, Khu E
- Office Park, Khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế hình ảnh/video đơn giản phục vụ truyền thông cho Fanpage, xây dựng hình ảnh thương hiệu cho công ty.
Lưu trữ file thiết kế, hỗ trợ thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp.
Tham gia cùng team sáng tạo nội dung, đề xuất ý tưởng thiết kế hấp dẫn, trendy.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng thiết kế tốt, sử dụng thành thạo các công cụ: Photoshop, Illustrator, Canva, …
Có gu thẩm mỹ tốt, sáng tạo, cập nhật nhanh các xu hướng thiết kế
Có kỹ năng làm việc nhóm, chủ động và trách nhiệm với công việc
Biết edit video cơ bản là một lợi thế
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường sáng tạo, năng động
Được đào tạo, hướng dẫn từ team giàu kinh nghiệm
Cơ hội tham gia vào các dự án thực tế, nâng cao kỹ năng thiết kế
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)
