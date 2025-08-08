Tuyển Thực tập sinh GamerVN Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 2, Toà nhà Saigon Paragon, Số 3, Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Đăng tin tuyển dụng, thu thập hồ sơ ứng viên phù hợp trên các trang web tuyển dụng, nền tảng mạng xã hội.

Chọn lọc hồ sơ ứng viên, đánh giá sơ bộ năng lực và kinh nghiệm, liên hệứng viên quan điện thoại hoặc email.

Giới thiệu công việc, mời ứng viên phỏng vấn, giải đáp vấn đề của ứng viên.

Xử lý các công việc liên quan đến tuyển dụng theo yêu cầu của cấp trên.

Tham gia các lớp đào tạo và hội thảo tuyển dụng, thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Hỗ trợ sáng tạo nội dung, tìm kiếm ý tưởng thu hút người dùng trên nên tảng Tiktok, Facebook.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành nhân sự, quản trị kinh doanh, ngôn ngữ Trung.

Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, nhiệt tình, thành thạo kỹ năng tin học văn phòng cơ bản.

Có khả năng sử dụng công cụ tìm kiếm, mạng xã hội, ứng dụng AI phục vụ công việc.

Ưu tiên ứng viên có bằng HSK5 trở lên hoặc giao tiếp tiếng Trung lưu loát; Ưu tiên có thể làm fulltime.

Hỗ trợ đóng mộc thực tập; Hỗ trợ điều chuyển vị trí phù hợp.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi hoàn thành thực tập.

Tại GamerVN Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Thực tập có lương;

Hỗ trợ mộc sau 2-3 tháng thực tập;

Hỗ trợ nghĩ 2 - 4 buổi/ tháng để phục vụ cho báo cáo;

Có bánh / snack / kẹo tại pantry phục vụ mỗi ngày;

Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:30-17:30;

Có làm 2 thứ bảy trong tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GamerVN Company Limited

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.