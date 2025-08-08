Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận và Du Lịch Lê Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 03 Trà Khúc, P2.Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Biên tập và dựng video (cắt dựng, chỉnh màu, âm thanh, chèn hiệu ứng, motion, text, subtitle,...)

Làm việc với team nội dung để hiểu rõ ý tưởng, kịch bản và cách truyền tải nội dung

Đảm bảo tiến độ và chất lượng video theo yêu cầu của team

Quản lý kho dữ liệu video, phối hợp lưu trữ và chia sẻ file hiệu quả

Hỗ trợ thêm những công việc khác (nếu cần thiết)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Viết nội dung (content) tốt, mạch lạc sáng tạo

Thành thạo chỉnh sửa video bằng các phần mềm CapCut, Adobe Premiere,...

Có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc

Đảm bảo đúng deadline công việc

Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay

Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận và Du Lịch Lê Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ đóng mộc xác nhận thực tập

Hỗ trợ phụ cấp

Có cơ hội học hỏi thêm kiến thức về ngành logistics, forwarding

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp

Được nhiều cơ hội học hỏi, trau dồi kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận và Du Lịch Lê Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin