Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận và Du Lịch Lê Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận và Du Lịch Lê Gia
- Hồ Chí Minh: 03 Trà Khúc, P2.Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Biên tập và dựng video (cắt dựng, chỉnh màu, âm thanh, chèn hiệu ứng, motion, text, subtitle,...)
Làm việc với team nội dung để hiểu rõ ý tưởng, kịch bản và cách truyền tải nội dung
Đảm bảo tiến độ và chất lượng video theo yêu cầu của team
Quản lý kho dữ liệu video, phối hợp lưu trữ và chia sẻ file hiệu quả
Hỗ trợ thêm những công việc khác (nếu cần thiết)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo chỉnh sửa video bằng các phần mềm CapCut, Adobe Premiere,...
Có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc
Đảm bảo đúng deadline công việc
Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay
Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận và Du Lịch Lê Gia Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ phụ cấp
Có cơ hội học hỏi thêm kiến thức về ngành logistics, forwarding
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp
Được nhiều cơ hội học hỏi, trau dồi kỹ năng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận và Du Lịch Lê Gia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
