Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN LEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 215E18 Nguyễn Văn Hưỡng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ trong mọi khía cạnh quản lý kinh doanh từ hoạt động nội bộ đến bên ngoài

Công việc có thể bao gồm tính toán tài chính cơ bản

Theo dõi thống kê tài chính,

Nhiệm vụ hành chính hàng ngày

Chuẩn bị và lưu trữ tài liệu

Chuẩn bị và phối hợp với các bên liên quan để triển khai công việc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân kinh doanh trở lên

Tiếng Anh thành thạo ở các kĩ năng

Khả năng tự học và nghiên cứu cao

Khả năng quản lý và tự chủ trong công việc tốt

Có kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói tốt

Thành thạo sử dụng AI

Có kinh nghiệm sử dụng Canva

Thành thạo MS Office

Khả năng hiểu số liệu tài chính cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN LEO Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13

Thưởng cuối năm

12 ngày nghỉ phép/năm

Cơ hội học hỏi kiến thức thực tế về cấu trúc tài chính và vận hành doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN LEO

