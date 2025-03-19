Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN LEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN LEO
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 215E18 Nguyễn Văn Hưỡng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Hỗ trợ trong mọi khía cạnh quản lý kinh doanh từ hoạt động nội bộ đến bên ngoài
Công việc có thể bao gồm tính toán tài chính cơ bản
Theo dõi thống kê tài chính,
Nhiệm vụ hành chính hàng ngày
Chuẩn bị và lưu trữ tài liệu
Chuẩn bị và phối hợp với các bên liên quan để triển khai công việc
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cử nhân kinh doanh trở lên
Tiếng Anh thành thạo ở các kĩ năng
Khả năng tự học và nghiên cứu cao
Khả năng quản lý và tự chủ trong công việc tốt
Có kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói tốt
Thành thạo sử dụng AI
Có kinh nghiệm sử dụng Canva
Thành thạo MS Office
Khả năng hiểu số liệu tài chính cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN LEO Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng 13
Thưởng cuối năm
12 ngày nghỉ phép/năm
Cơ hội học hỏi kiến thức thực tế về cấu trúc tài chính và vận hành doanh nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN LEO
