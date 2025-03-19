Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN LEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN LEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN LEO
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN LEO

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN LEO

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 215E18 Nguyễn Văn Hưỡng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ trong mọi khía cạnh quản lý kinh doanh từ hoạt động nội bộ đến bên ngoài
Công việc có thể bao gồm tính toán tài chính cơ bản
Theo dõi thống kê tài chính,
Nhiệm vụ hành chính hàng ngày
Chuẩn bị và lưu trữ tài liệu
Chuẩn bị và phối hợp với các bên liên quan để triển khai công việc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân kinh doanh trở lên
Tiếng Anh thành thạo ở các kĩ năng
Khả năng tự học và nghiên cứu cao
Khả năng quản lý và tự chủ trong công việc tốt
Có kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói tốt
Thành thạo sử dụng AI
Có kinh nghiệm sử dụng Canva
Thành thạo MS Office
Khả năng hiểu số liệu tài chính cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN LEO Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13
Thưởng cuối năm
12 ngày nghỉ phép/năm
Cơ hội học hỏi kiến thức thực tế về cấu trúc tài chính và vận hành doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN LEO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN LEO

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN LEO

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 24 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

