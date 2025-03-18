Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH BPO INFINITY INNOVATIONS GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 99 Nguyễn Thị Nhung, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Hỗ trợ theo dõi tiến độ các dự án (IT Industry) của các phòng ban và đối tác.

Chịu trách nhiệm kiểm tra, quản lý các nội dung văn bản - dự án của Giám đốc.

Tham gia, ghi chép (biên-phiên dịch) và theo dõi các hoạt động, cuộc họp trực tuyến với Giám đốc.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu được giao.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học Kinh tế, Ngoại ngữ hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm Trợ lý - Phiên dịch (HOẶC Hơn 1 năm kinh nghiệm quản lý dự án, ưu tiên trong ngành IT - Game).

Thành thạo Tiếng Trung và Tiếng Anh thành thạo (4 kỹ năng)

Kĩ năng sử dụng CNTT và Excel, Power Point,Word tốt.

Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định tốt.

Kỹ năng giao tiếp và ứng xử tuyệt vời, có khả năng làm việc hiệu quả với các phòng ban/đối tác liên quan.

Kinh nghiệm quản lý nhiều dự án.

Ưu tiên có Bằng lái xe để di chuyển (ứng viên có thể đi công tác).

Tại CÔNG TY TNHH BPO INFINITY INNOVATIONS GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 20,000,000 - 30,000,000 VND/tháng (thỏa thuận theo năng lực)

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định, khám sức khỏe định kỳ.

Trợ cấp tiền ăn.

Tham gia các hoạt động nội bộ của Công ty.

Chế độ phúc lợi Lễ tết, Sinh nhật,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BPO INFINITY INNOVATIONS GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin