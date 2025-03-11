Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH TM & Truyền Thông Vũ Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH TM & Truyền Thông Vũ Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH TM & Truyền Thông Vũ Long
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/04/2025
Công ty TNHH TM & Truyền Thông Vũ Long

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty TNHH TM & Truyền Thông Vũ Long

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 633 Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Trợ giúp Giám đốc, Ban lãnh đạo điều hành Công ty.
Thay mặt Giám đốc làm việc với các phòng ban và đối tác, quan hệ đối nội, đối ngoại theo chỉ thị của Giám Đốc.
Tham mưu và đề xuất các giải pháp để xử lý hiệu quả các vấn đề trong và ngoài công ty.
Tham mưu và trợ giúp Giám đốc xây dựng định hướng chiến lược phát triển công ty và triển khai thực hiện các chiến lược của công ty.
Thay mặt Giám đốc duy trì hoạt động, điều hành và theo dõi toàn bộ các mặt hoạt động của công ty với các phòng ban khi có chỉ thị.
Hỗ trợ các phòng ban, bộ phận trong việc hoạch định mục tiêu, chiến lược, kế hoạch, chính sách theo chức năng đã được Ban Giám đốc phân công.
Thực hiện tổng hợp, báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động của công ty và các phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận về OKRS & KPI hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
Bố trí, sắp xếp và cập nhật lịch làm việc, lịch họp và lịch công tác của Ban Giám đốc.
Soạn thảo các văn bản, công văn và các tài liệu khác theo sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc.
Chuẩn bị các tài liệu cần thiết, tham dự các cuộc họp trong và ngoài Công ty theo yêu cầu của Giám Đốc.
Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thái độ
Cầu tiến, chủ động trong công việc.
Có thái độ và cách nghĩ, cách tiếp cận tích cực.
Chuyên nghiệp, tự tin.
Luôn đúng deadline.
Ưu tiên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng doanh nghiệp.
Có tối thiểu kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm làm việc trong lĩnh vực Digital Marketing
Có kinh nghiệm làm Proposal các dự án và lấy Brief của 1 dự án Digital Marketing là 1 lợi thế

Tại Công ty TNHH TM & Truyền Thông Vũ Long Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 triệu – 15 triệu/ tháng
Ghi nhận đặc biệt bất cứ ghi nào Bạn đạt thành tích tốt
Thưởng hiệu quả theo OKRS của công ty (hàng quý) .
Thưởng cá nhân theo thành tích có sáng kiến hoặc cải tiến quy trình và các công việc khác hoàn thành xuất sắc (thưởng nóng).
Thưởng thành tích cá nhân (cuối năm).
Đào tạo
Đào tạo chuyên sâu kiến thức chuyên môn: SEO, Adwords, Facebook, Tiktok và TMDT.
Đào tạo chuyên sâu các kỹ năng quản lý, làm việc.
Đào tạo các công cụ làm việc của công ty.
Phụ cấp, các quyền lợi khác
Đóng BHXH đầy đủ, các khoản phụ cấp khác.
Du lich cùng công ty 1 lần/ năm
Du lịch cùng Nhóm làm việc 2 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & Truyền Thông Vũ Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM & Truyền Thông Vũ Long

Công ty TNHH TM & Truyền Thông Vũ Long

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Toà Nhà Thanh Niên, 633 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q7, TPHCM

