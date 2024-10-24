Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH MTV BAO BI DHT làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV BAO BI DHT
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
CÔNG TY TNHH MTV BAO BI DHT

Trưởng ca

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại CÔNG TY TNHH MTV BAO BI DHT

Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cụm CN Phúc Ứng

- Sơn Dương

- Tuyên Quang, Sơn Dương

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Tiếp nhận và tổ chức triển khai các kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp hàng ngày, tuần, tháng.
Theo dõi, quản lý quá trình sản xuất, giải quyết các sự cố trong ca liên quan đến chất lượng, năng suất, tiến độ,. Lên kế hoạch và thực hiện tuyển dụng, phỏng vấn, phân công đào tạo nhân sự mới
Quản lý, tiếp nhận phản hồi về lỗi kỹ thuật để lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị
Chủ động đề xuất các giải pháp cải tiến để tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất
Tham gia xây dựng và cải tiến các quy trình làm việc cho phù hợp với tình hình mới
Phối hợp với các phòng ban liên quan giải quyết những vấn đề liên quan đến công việc
Thực hiện việc báo cáo hàng ngày, hàng tuần về hoạt động của các chuyền, những sự cố đã xảy ra làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc...

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm tổ trưởng sản xuất
Có kiến thức về: quản trị nhân sự, biết cách lập kế hoạch vệ sinh 5S, bảo trì tự quản thiết bị cho tuần, tháng của tổ Hòa đồng, vui vẻ, năng động, sáng tạo
Có tinh thần cầu tiến, biết tôn trọng mọi người, có tâm huyết , có tinh thần trách nhiệm, tính thẳng thắn, tích cực trong công việc, có uy tín.

Tại CÔNG TY TNHH MTV BAO BI DHT Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Có cơ hội thăng tiến cao Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV BAO BI DHT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV BAO BI DHT

CÔNG TY TNHH MTV BAO BI DHT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: đồng xuân, phuc yên, vĩnh phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

