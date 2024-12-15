Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH BIG JOY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH BIG JOY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH BIG JOY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 15/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH BIG JOY VIỆT NAM

Trưởng ca

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng ca Tại CÔNG TY TNHH BIG JOY VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 22 Chùa Láng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Làm việc với tinh thần học hỏi, trung thực. Giữ vững thái độ làm việc bình tĩnh và chuyên nghiệp trong những điều kiện khó khăn bất thường nhằm bảo đảm tiêu chuẩn hoạt động của cửa hàng và tạo tấm gương cho những thành viên khác.
Đáp ứng nhu cầu của khách hàng và của cửa hàng bằng cách liên tục theo dõi môi trường xung quanh và hoạt động của khách hàng. Trao đổi các thông tin trên với Quản lý cửa hàng để đội quản lý có thể tạo ra một môi trường “thứ ba” thoải mái tiện lợi nhất cho khách hàng.
Nắm rõ quy trình xử lý đơn hàng, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng.
Hiểu rõ và thuộc đặc điểm, bao bì, giá sản phẩm, sản phẩm tương tự và các mẫu mã, phân loại sản phẩm
Hỗ trợ trong việc xử lý đơn hàng của các nhân viên bằng cách giữ vững phong độ làm việc tốt nhất của bản thân và đưa ra lời khuyên và động viên khi cần thiết. Báo cáo với Quản lý cửa hàng sau mỗi ca làm.
Góp phần xây dựng một môi trường làm việc nhóm thân thiện hiệu quả bằng cách theo dõi, phát hiện các dấu hiệu thay đổi trong đạo đức nghề nghiệp, phong độ làm việc của các nhân viên và báo cáo với Quản lý cửa hàng.
Xây dựng một môi trường học hỏi tích cực bằng cách cung cấp những hoạt động đào tạo và nhận xét đúng đắn và kịp thời nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ và nâng cao phong độ làm việc của các nhân viên.
Đưa tới cho mọi khách hàng những dịch vụ hoàn hảo nhất bằng cách làm việc với thái độ tôn trọng khách hàng; cố gắng hết sức phát hiện và đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của họ.
Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nhóm nhân viên thông qua việc thấu hiểu động lực làm việc, nhu cầu, mối quan tâm của từng cá nhân.
Làm việc theo các quy định và quy trình tiêu chuẩn của Cửa hàng, bao gồm việc quản lý tiền mặt, an toàn và an ninh, nhằm bảo đảm an toàn cho mọi nhân viên trong khi làm việc.
Tuân thủ các quy định về quản lý tiền mặt, bảo đảm việc quản lý tiền mặt được thực hiện đúng trong mọi ca làm.
Theo dõi các cá nhân trong Cửa hàng nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ cao nhất cho tất cả mọi khách hàng.
Đi làm đều đặn và đúng giờ.
Cung cấp những sản phẩm chất lượng cao và đồng đều bằng cách tuân thủ theo quy trình tiêu chuẩn của Cửa hàng theo đúng vệ sinh an toàn thực phẩm.
Nhận biết và nâng cao chất lượng làm việc của bản thân và của nhóm bằng các phương pháp quản lý hiện có và cùng với cửa hàng trưởng tìm kiếm các phương pháp mới.
Tận dụng tất cả các phương tiện quản lý có sẵn để bảo đảm chất lượng dịch vụ cao nhất trong ca làm.
Đảm bảo vệ sinh cửa hàng, khu vực làm việc.
Nắm được nội quy kỷ luật của các bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành FnB.
Kỹ năng:
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân sự tốt.
Kỹ năng giao tiếp và phục vụ khách hàng xuất sắc.
Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.
Tính cách:
Trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong công việc.
Năng động, sáng tạo và chủ động trong công việc.
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH BIG JOY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc: 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng (Tuỳ năng lực)
Hưởng các chế độ phúc lợi, phụ cấp theo nội quy, quy chế của cửa hàng.
Thưởng dựa trên kết quả doanh số bán hàng.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, tăng trưởng nhanh, sáng tạo, chuyên nghiệp, được tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực bản thân.
Cơ hội thăng tiến nhanh chóng, không giới hạn các vị trí khác nhau.
Được xét duyệt tăng lương 1 năm 2 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BIG JOY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BIG JOY VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BIG JOY VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 ngõ 94 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-ca-thu-nhap-8-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job269248
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng ca Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 40 - 60 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Tuyển Trưởng ca TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Hạn nộp: 18/09/2025
Cần Thơ Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 13 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Osi Holdings
Tuyển Trưởng ca Công Ty CP Osi Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 USD
Công Ty CP Osi Holdings
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Kiên Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 19/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Amann (Vietnam) Co., Ltd.
Tuyển Trưởng ca Amann (Vietnam) Co., Ltd. làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Amann (Vietnam) Co., Ltd.
Hạn nộp: 14/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 19 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Hạn nộp: 25/09/2025
Bình Dương Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 23/09/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Hà Nội Thái Bình Ninh Bình Đồng Nai Còn 6 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM
Tuyển Nhân viên R&D HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
HỘ KINH DOANH PHẠM DUY QUANG HM
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VTTECH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH VTTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH VTTECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Trưởng ca Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 40 - 60 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Tuyển Trưởng ca TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Hạn nộp: 18/09/2025
Cần Thơ Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 13 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Osi Holdings
Tuyển Trưởng ca Công Ty CP Osi Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 USD
Công Ty CP Osi Holdings
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Kiên Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Hạn nộp: 19/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Amann (Vietnam) Co., Ltd.
Tuyển Trưởng ca Amann (Vietnam) Co., Ltd. làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Amann (Vietnam) Co., Ltd.
Hạn nộp: 14/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central làm việc tại Hà Nội thu nhập 750 - 1 USD Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central
750 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH BÁNH NGỌT CJ VIỆT NAM
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG VỊ CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG VỊ CHÂU Á
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH Quản Lý Và Dịch Vụ Tài Sản Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu Công Ty TNHH Quản Lý Và Dịch Vụ Tài Sản Thành Công
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng ca Fushan Technology Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD Fushan Technology Vietnam
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CP 1MATRIX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP 1MATRIX
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM
6.5 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng ca Công Ty TNHH Enshu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH Enshu Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng ca Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Công Ty CP Osi Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 USD Công Ty CP Osi Holdings
15 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 60 USD Navigos Search
40 - 60 USD Chưa có kinh nghiệm