Tuyển Trưởng ca CÔNG TY TNHH BIG JOY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Chùa Láng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Làm việc với tinh thần học hỏi, trung thực. Giữ vững thái độ làm việc bình tĩnh và chuyên nghiệp trong những điều kiện khó khăn bất thường nhằm bảo đảm tiêu chuẩn hoạt động của cửa hàng và tạo tấm gương cho những thành viên khác.

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng và của cửa hàng bằng cách liên tục theo dõi môi trường xung quanh và hoạt động của khách hàng. Trao đổi các thông tin trên với Quản lý cửa hàng để đội quản lý có thể tạo ra một môi trường “thứ ba” thoải mái tiện lợi nhất cho khách hàng.

Nắm rõ quy trình xử lý đơn hàng, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng.

Hiểu rõ và thuộc đặc điểm, bao bì, giá sản phẩm, sản phẩm tương tự và các mẫu mã, phân loại sản phẩm

Hỗ trợ trong việc xử lý đơn hàng của các nhân viên bằng cách giữ vững phong độ làm việc tốt nhất của bản thân và đưa ra lời khuyên và động viên khi cần thiết. Báo cáo với Quản lý cửa hàng sau mỗi ca làm.

Góp phần xây dựng một môi trường làm việc nhóm thân thiện hiệu quả bằng cách theo dõi, phát hiện các dấu hiệu thay đổi trong đạo đức nghề nghiệp, phong độ làm việc của các nhân viên và báo cáo với Quản lý cửa hàng.

Xây dựng một môi trường học hỏi tích cực bằng cách cung cấp những hoạt động đào tạo và nhận xét đúng đắn và kịp thời nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ và nâng cao phong độ làm việc của các nhân viên.

Đưa tới cho mọi khách hàng những dịch vụ hoàn hảo nhất bằng cách làm việc với thái độ tôn trọng khách hàng; cố gắng hết sức phát hiện và đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của họ.

Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các nhóm nhân viên thông qua việc thấu hiểu động lực làm việc, nhu cầu, mối quan tâm của từng cá nhân.

Làm việc theo các quy định và quy trình tiêu chuẩn của Cửa hàng, bao gồm việc quản lý tiền mặt, an toàn và an ninh, nhằm bảo đảm an toàn cho mọi nhân viên trong khi làm việc.

Tuân thủ các quy định về quản lý tiền mặt, bảo đảm việc quản lý tiền mặt được thực hiện đúng trong mọi ca làm.

Theo dõi các cá nhân trong Cửa hàng nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ cao nhất cho tất cả mọi khách hàng.

Đi làm đều đặn và đúng giờ.

Cung cấp những sản phẩm chất lượng cao và đồng đều bằng cách tuân thủ theo quy trình tiêu chuẩn của Cửa hàng theo đúng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nhận biết và nâng cao chất lượng làm việc của bản thân và của nhóm bằng các phương pháp quản lý hiện có và cùng với cửa hàng trưởng tìm kiếm các phương pháp mới.

Tận dụng tất cả các phương tiện quản lý có sẵn để bảo đảm chất lượng dịch vụ cao nhất trong ca làm.

Đảm bảo vệ sinh cửa hàng, khu vực làm việc.

Nắm được nội quy kỷ luật của các bộ phận.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành FnB.

Kỹ năng:

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân sự tốt.

Kỹ năng giao tiếp và phục vụ khách hàng xuất sắc.

Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.

Tính cách:

Trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong công việc.

Năng động, sáng tạo và chủ động trong công việc.

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Lương thử việc: 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng (Tuỳ năng lực)

Hưởng các chế độ phúc lợi, phụ cấp theo nội quy, quy chế của cửa hàng.

Thưởng dựa trên kết quả doanh số bán hàng.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, tăng trưởng nhanh, sáng tạo, chuyên nghiệp, được tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực bản thân.

Cơ hội thăng tiến nhanh chóng, không giới hạn các vị trí khác nhau.

Được xét duyệt tăng lương 1 năm 2 lần.

