Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 7 - 8tr. Được đào tạo về sản phẩm, quy trình làm việc, sử dụng phần mềm. Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, đồng nghiệp hòa đồng và có nhiều cơ hội phát triển. Được làm việc với các brand nội địa hàng đầu Nhật Bản., Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng ca Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Tư vấn bán hàng sản phẩm nội địa Nhật cho khách hàng đến trực tiếp bán hàng.

Thực hiện các công việc liên quan:

Sắp xếp trưng bày hàng hóa.

Vệ sinh cửa hàng, hàng hóa đảm bảo hình ảnh cửa hàng chuyên nghiệp, gọn gàng.

Thu ngân bán hàng, thanh toán hóa đơn cho khách hàng.

Cập nhật liên tục các thông tin về sản phẩm mới.

Quản lý nhân sự, sắp xếp ca làm nhân viên

Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp tốt là một lợi thế để bán hàng.

Có kỹ năng quản lý nhân sự

Là các bạn trẻ trung, ưu nhìn, sinh năm 2000 - 1995.

Biết cách giao tiếp khéo léo, ngoan, lễ phép, hòa đồng,.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 8 triệu VND

Lương cứng: 7 - 8 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOKYO TREND

