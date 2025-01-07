Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 16 và 17, Tháp 02 Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Mô tả công việc

• Lập và triển khai kế hoạch marketing tăng trưởng theo phân khúc, sản phẩm, thị trường;

• Nghiên cứu khách hàng, phân tích dữ liệu nhằm xây dựng các hành trình trải nghiệm tăng mức độ gắn kết của khách hàng với nền tảng và sản phẩm;

• Lập và triển khai kế hoạch marketing, chiến lược nội dung cho sản phẩm, dịch vụ, nền tảng của Công ty;

• Xây dựng, triển khai các chương trình đo lường sự hài lòng của khách hàng, chương trình khách hàng thân thiết;

• Xây dựng, duy trì và phát triển các kênh marketing truyền thống và kỹ thuật số;

• Nghiên cứu, đề xuất, triển khai các nền tảng, dịch vụ marketing automation, MMP, CDP hoặc các nền tảng tương tự;

• Đề xuất ngân sách, phân bổ ngân sách cho các chiến dịch/kênh truyền thông, triển khai và tối ưu;

• Tham gia các dự án, công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng trong từng giai đoạn.

• Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Đa phương tiện, Quản trị kinh doanh;

• Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực marketing, bao gồm kinh nghiệm quản lý team từ 2 người trở lên;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, chế độ phúc lợi ưu đãi theo chính sách của công ty và phù hợp với năng lực.

