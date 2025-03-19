Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 ngõ 292 Kim Giang, Hoàng Mai, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Chủ động kết nối, mở rộng tệp khách hàng là các đại lý, siêu thị, CTV,… khắp các tỉnh thành qua data công ty cung cấp và các nguồn tự tìm kiếm.

Liên hệ tư vấn và giới thiệu cho khách hàng các sản phẩm phù hợp với nhu cầu một cách linh hoạt (Telesale, Nhắn tin, Gặp trực tiếp).

Đàm phán ký kết hợp đồng.

Hỗ trợ triển khai chăm sóc sau bán.

Theo dõi hiệu quả bán hàng, báo cáo định kỳ.

Phân tích thị trường, cập nhật xu hướng để tối ưu chiến lược, chủ động đề xuất phương án giải quyết trong từng tình huống cụ thể.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành kinh tế hoặc chuyên ngành khác có liên quan.

Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong lĩnh vực đồ gia dụng nhà bếp.

Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.

Sẵn sàng đi công tác tỉnh, biết lái xe là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 triệu trở lên + thưởng 5% doanh thu (không bị giới hạn, thu nhập tăng theo năng lực)

Có hỗ trợ cơm trưa

Các chế độ BHXH, BHYT, thưởng Lễ Tết, sinh nhật, thâm niên, du lịch,… đầy đủ

Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến cao, mức thưởng hấp dẫn.

Có cơ hội đi công tác nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.