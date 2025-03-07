Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần dịch vụ và giải pháp công nghệ giáo dục PHX làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 14.000.000 – 20.000.000 vnđ lương cứng + hoa hồng bán hàng; Môi trường làm việc năng động, hiện đại, thân thiện; Được đào tạo kiến thức và nghiệp vụ liên quan; Được tham gia các hoạt động văn hoá và đào tạo chung của Công ty; Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật Lao động và chính sách của Công ty., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Chăm sóc, thương thảo, đàm phán và chốt ký kết hợp đồng với khách hàng;

Theo dõi, kiểm soát thu hồi công nợ khách hàng;

Phối hợp với các phòng ban liên quan để thực hiện công việc;

Báo cáo công việc theo quy định.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thái độ thiện chí làm việc, trung thực, kỷ luật và trách nhiệm với công việc.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán, có sức thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập, giải quyết vấn đề, quản lý quan hệ khách hàng.

Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng đi công tác.

Tại Công ty cổ phần dịch vụ và giải pháp công nghệ giáo dục PHX Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 14 - 20 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ và giải pháp công nghệ giáo dục PHX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin