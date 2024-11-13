Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COMPUTER VISION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Luxury Park Views, Lô 32D Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Thực hiện thiết kế, phát triển và bảo trì các ứng dụng web, backend services và API của Công ty bằng Python / Django / Flask.

Tích hợp với các APIs của nền tảng trí tuệ nhân tạo của Công ty để xây dựng ra các giải pháp tự động hóa thông minh cho các doanh nghiệp.

Sửa lỗi, bảo trì và tối ưu hóa hệ thống.

Phối hợp với BA để tiếp nhận, phân tích và thực hiện phát triển theo yêu cầu của khách hàng.

Nghiên cứu, thử nghiệm, triển khai áp dụng các xu hướng công nghệ mới vào các sản phẩm của Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc với Python và Django.

Nắm chắc về CSDL SQL, đặc biệt là MySQL.

Có hiểu biết về NoSQL (MongoDB, Redis) là một lợi thế.

Thành thạo về thiết kế và phát triển theo kiến trúc RESTful API.

Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt .

Có khả năng quản lý, dẫn dắt đội nhóm.

Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.

Khả năng cộng tác hiệu quả với các bộ phận khác: PM, BA, QA, AI.

Quyền Lợi

Mức lương 15 – 30 triệu.

Lương tháng 13.

Thưởng kết quả KPI sản xuất kinh doanh năm.

Các chế độ bảo hiểm, nghỉ lễ và các chế độ khác theo quy luật quy định.

Nhiều cơ hội thăng tiến trong công ty khởi nghiệp về AI nổi bật.

Làm việc trên các sản phẩm AI hot, định hướng dài hạn và có cơ hội làm việc với các khách hàng lớn để nâng cao kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển

