Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COMPUTER VISION VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COMPUTER VISION VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COMPUTER VISION VIỆT NAM

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COMPUTER VISION VIỆT NAM

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Luxury Park Views, Lô 32D Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Thực hiện thiết kế, phát triển và bảo trì các ứng dụng web, backend services và API của Công ty bằng Python / Django / Flask.
Tích hợp với các APIs của nền tảng trí tuệ nhân tạo của Công ty để xây dựng ra các giải pháp tự động hóa thông minh cho các doanh nghiệp.
Sửa lỗi, bảo trì và tối ưu hóa hệ thống.
Phối hợp với BA để tiếp nhận, phân tích và thực hiện phát triển theo yêu cầu của khách hàng.
Nghiên cứu, thử nghiệm, triển khai áp dụng các xu hướng công nghệ mới vào các sản phẩm của Công ty.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc với Python và Django.
3 năm
Nắm chắc về CSDL SQL, đặc biệt là MySQL.
Có hiểu biết về NoSQL (MongoDB, Redis) là một lợi thế.
Thành thạo về thiết kế và phát triển theo kiến trúc RESTful API.
Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt .
Có khả năng quản lý, dẫn dắt đội nhóm.
Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm.
Khả năng cộng tác hiệu quả với các bộ phận khác: PM, BA, QA, AI.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COMPUTER VISION VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 15 – 30 triệu.
Lương tháng 13.
Thưởng kết quả KPI sản xuất kinh doanh năm.
Các chế độ bảo hiểm, nghỉ lễ và các chế độ khác theo quy luật quy định.
Nhiều cơ hội thăng tiến trong công ty khởi nghiệp về AI nổi bật.
Làm việc trên các sản phẩm AI hot, định hướng dài hạn và có cơ hội làm việc với các khách hàng lớn để nâng cao kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COMPUTER VISION VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COMPUTER VISION VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COMPUTER VISION VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 26 Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

