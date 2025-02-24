Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sơn Ô Tô Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 1,500 USD

Địa điểm làm việc: số 305, Tổ 4, La khê, Hà Đông, Hà Nội.

Địa điểm làm việc:

Mô tả công việc:

A, Xây dựng kế hoạch và chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh trong phạm vi phụ trách.

- Tổ chức quản lý và điều hành hoạt động của Phòng Kinh doanh sơn, bao gồm việc xây dựng/hoạch định, tổ chức triển khai, lãnh đạo, kiểm soát và cải tiến các hoạt động, quá trình, hệ thống và nguồn lực... của Phòng kinh doanh sơn;

- Trực tiếp quản lý tổng thể tất cả các dự án sơn của Công ty.

- Hướng dẫn và trực tiếp cùng với các nhân sự trong phòng lập kế hoạch quản lý rủi ro; Ước đoán các rủi ro có thể xảy ra, phân tích, đánh giá rủi ro, mức độ ảnh hưởng của các rủi ro để phòng ngừa;

- Là đầu mối trực tiếp giao dịch, kết nối các bên có liên quan giải quyết tất cả những vướng mắc, phát sinh xảy ra trong quá trình triển khai dự án mà vượt ngoài khả năng/nhiệm vụ của các nhân sự trong phòng;

- Theo dõi, đánh giá, báo cáo theo định kỳ/đột xuất trên cơ sở nội dung báo cáo tiến độ của các nhân sự và kết quả kiểm tra thực tế;

- Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề khi bị chậm tiến độ, đưa ra giải pháp khắc phục;

- Cùng với các bộ phận liên quan đánh giá hiệu quả dự án sau khi hoàn thành;

- Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn. Quản lý Công nợ và thu hồi công nợ đến hạn, quá hạn.