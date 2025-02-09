Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu

Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG

Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG

Mức lương
35 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: P101S21 Toàn P1 PAVILION KĐT Vinhomes Ocean Park 1, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương 35 - 40 Triệu

Xây dựng chiến lược marketing tổng thể cho công ty.
Quản lý các chiến dịch truyền thông, phát triển thương hiệu trên các kênh truyền thông.
Đo lường hiệu quả các chiến dịch và điều chỉnh kế hoạch.

Với Mức Lương 35 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm quản lý marketing, phát triển thương hiệu, và truyền thông.
Kỹ năng lập kế hoạch chiến lược, phân tích thị trường và quản lý ngân sách.
Kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng lương từ 35,000,000 -40,000,000
Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Luật lao động (áp dụng với nhân viên sau khi đã hết thời gian thử việc)
Thưởng tháng thứ 13 và thưởng Tết theo hiệu quả và mức độ hoàn thành công việc
Qũy phép: 12 ngày phép/năm. Qũy phép năm tăng theo quy định của Pháp luật
Được làm việc với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, chia sẻ, đúng với chuyên môn
Được tham gia đào tạo bài bản trong và ngoài nước (nếu có). Công ty coi trọng nhân lực, sẽ theo sát và hỗ trợ phát triển con đường chuyên môn của bạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 102 phố Trung Hòa, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

