Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Tập Đoàn Dược Phẩm và Thương Mại Sohaco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Dược Phẩm và Thương Mại Sohaco
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/02/2025
Trưởng phòng Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 11 – Tòa nhà Hapulico – Số 1 Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân – Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing

• Điều hành, quản lý phòng Marketing: Chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động của phòng Marketing, đảm bảo các mục tiêu của công ty được thực hiện đầy đủ và đạt hiệu quả cao
• Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu: Tổ chức và quản lý hệ thống nhận diện thương hiệu của công ty, đảm bảo thương hiệu được quản lý đúng đắn, nhất quán và chuyên nghiệp
• Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing: Thiết lập chiến lược marketing tổng thể cho công ty và từng nhãn hàng, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển của công ty
• Lập kế hoạch chi phí Marketing: Xây dựng kế hoạch chi phí marketing cho nhãn hàng theo từng giai đoạn. Kiểm soát và triển khai thực hiện các kế hoạch để đảm bảo hiệu quả
• Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh: Thực hiện nghiên cứu, phân tích thị trường và các đối thủ cạnh tranh để đánh giá tiềm năng và lợi thế cạnh tranh của công ty
• Phối hợp với phòng kinh doanh: Hỗ trợ phòng kinh doanh trong việc gia tăng giá trị thương hiệu sản phẩm, đóng góp vào mục tiêu tăng doanh số và mở rộng thị phần
• Báo cáo kết quả công việc của phòng Marketing định kỳ và theo yêu cầu của BanTổng Giám đốc, đảm bảo các chỉ tiêu được theo dõi và đánh giá liên tục
• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Dược Phẩm và Thương Mại Sohaco

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Center Building, Số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Chia Sẻ Tin

