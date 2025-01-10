Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Hướng dẫn, tư vấn, tham gia cùng các đơn vị xây dựng kế hoạch SXKD và kế hoạch hoạt động của các đơn vị, phản biện trong quá trình xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm

• Tiếp nhận báo cáo tình hình SXKD và hoạt động của các đơn vị; nhận định, đánh giá và kịp thời đưa ra các cảnh báo và đề xuất cho Quản lý hoặc Ban lãnh đạo

• Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các đơn vị

• Phân tích, đánh giá hiệu quả các kế hoạch, dự án, các hoạt động SXKD, từ đó lập báo cáo tổng hợp và đưa ra đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc

• Lập các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Quản lý hoặc theo sự việc

• Tham gia cùng Ban Kế hoạch xây dựng các quy trình, quy định, hệ thống biểu mẫu và các công cụ quản lý kế hoạch để đưa vào áp dụng.

• Phối hợp cùng các đơn vị xây dựng các danh mục các chỉ tiêu và định mức dùng chung cho Công ty và các đơn vị trực thuộc, nhằm phục vụ cho việc quản lý SXKD đồng bộ

• Đào tạo, hướng dẫn và giám sát việc lập kế hoạch và quản lý kế hoạch.

• Cung cấp số liệu thống kê, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch của Công ty cho các bên liên quan trong quá trình thực hiện công việc