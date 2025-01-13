Tuyển Trưởng phòng tài chính Ngân Hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Vai trò:

- Xây dựng và chủ trì triển khai chiến lược và kế hoạch phát triển thương hiệu;

- Quản lý và đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý thương hiệu trên toàn hệ thống bên trong và bên ngoài.

Nhiệm vụ chính:

- Xây dựng kế hoạch ngân sách thương hiệu cũng như kiểm soát việc chi tiêu cho mục đích quảng bá thương hiệu trong định mức ngân sách được duyệt;

- Xây dựng kế hoạch thương hiệu hàng năm;

- Định kỳ theo dõi sức khỏe thương hiệu và xác định cơ hội cải thiện sức khỏe thương hiệu;

- Cung cấp nội dung nghiên cứu, tư vấn và xây dựng chiến lược truyền thông cần thiết nhằm bảo vệ và quảng bá thương hiệu PVB, hỗ trợ hiệu quả trong việc đạt được mục tiêu kinh doanh;