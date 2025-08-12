Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM SERENITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Quay video sản phẩm, lookbook, hậu trường, TikTok, Reels,... phục vụ chiến dịch truyền thông.

Quay các hoạt động nội bộ như: khai trương, event, đào tạo nhân sự, sự kiện gắn kết,...

Dựng video có hiệu ứng, caption, nhạc nền phù hợp theo phong cách thương hiệu.

Phối hợp với các phòng ban để chuẩn bị nội dung, lịch quay cho video nội bộ.

Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Sử dụng thành thạo máy quay, máy ảnh.

Biết quay trên điện thoại hoặc các thiết bị quay vlog hiện nay (Pocket 3,...).

Có gu thẩm mỹ tốt, bố cục tốt, bắt xu hướng.

Thành thạo phần mềm dựng video: CapCut, Premiere, VN Video Editor,...

Ưu tiên ứng viên biết thêm chỉnh sửa ảnh hoặc graphic cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM SERENITY Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc môi trường thân thiện, chuyên nghiệp.

Phát huy tối đa khả năng chủ động và sáng tạo.

Cơ hội thăng tiến cao, phát triển bản thân.

Nhận được các phúc lợi: lương theo năng lực, các chế độ thưởng theo qui định công ty.

Chính sách BHXH, BHYT đúng quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM SERENITY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.