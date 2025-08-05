Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HỒNG THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 58 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Thiết kế hình ảnh cho các chiến dịch quảng cáo, mạng xã hội, website (quote, infographic, visual ads, key visual...)

Chỉnh sửa, sản xuất video ngắn (short-form) như TikTok, Reels, YouTube Shorts – theo concept đã có sẵn hoặc cùng team brainstorm ý tưởng mới.

Phối hợp chặt chẽ với team content Marketing để đảm bảo thống nhất visual & thông điệp.

Đóng góp vào việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho các sản phẩm

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc:

Thành thạo Photoshop, Illustrator, hoặc các công cụ thiết kế tương đương.

Premiere / CapCut / After Effects (hoặc tương đương) để dựng video theo script.

Có thẩm mỹ tốt, nắm bắt xu hướng thiết kế & mạng xã hội.

Có kinh nghiệm làm việc trong team marketing.

Chủ động, trách nhiệm, tư duy linh hoạt, không ngại học hỏi.

Ưu tiên ứng viên có portfolio các sản phẩm thực tế (quảng cáo, social media, video TikTok...).

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HỒNG THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường sáng tạo, thoải mái, được thể hiện cá tính thiết kế.

Làm việc với nhiều ngành hàng thú vị: phần mềm AI, F&B, công nghệ, startup...

Học hỏi trực tiếp cùng team có nhiều kinh nghiệm về marketing & phát triển thương hiệu.

Đề xuất ý tưởng mới và được thử nghiệm trong thực tế.

Lương thưởng rõ ràng, đánh giá theo hiệu quả công việc.

BHXH full lương với 2 tháng thử việc 85% mức lương thỏa thuận

Công ty cung cấp thiết bị làm việc

Phụ cấp cơm trưa, phụ cấp gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HỒNG THÁI

