Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH ROT CREATIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

About ROT Creative

Job Description

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Quay dựng/Editor, ưu tiên ứng viên từng làm trong môi trường Marketing, Agency

Có kinh nghiệm livestream bằng camera và edit video TikTok

Thành thạo các phần mềm dựng phim như CapCut Pro, Adobe Premiere,... (biết sử dụng Photoshop/Illustrator là một lợi thế)

Hiểu đặc điểm từng nền tảng (TikTok, Facebook,...) để tối ưu video về định dạng, thời lượng, tỉ lệ khung hình và khả năng thu hút người xem

Có gu thẩm mỹ tốt, bắt trend nhanh và đam mê sáng tạo nội dung

Kỹ năng làm việc nhóm, chủ động trong việc hoàn thành deadline và quản lý dự án nhỏ

Biết cách đọc kịch bản và hiểu ý tưởng truyền thông

Tại CÔNG TY TNHH ROT CREATIVE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực và sự phù hợp với tổ chức

Bảo hiểm xã hội: Tham gia đầy đủ theo quy định của pháp luật

Chế độ khác: Nghỉ phép hàng tháng, tham gia company trip, year end party,...

Thiết bị làm việc: Được công ty trang bị đầy đủ (PC, camera, gimbal,...)

Cơ hội: Làm việc với các thương hiệu lớn giúp bạn xây dựng portfolio ấn tượng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROT CREATIVE

