Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH ROT CREATIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH ROT CREATIVE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận
About ROT Creative
Job Description
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Quay dựng/Editor, ưu tiên ứng viên từng làm trong môi trường Marketing, Agency
Có kinh nghiệm livestream bằng camera và edit video TikTok
Thành thạo các phần mềm dựng phim như CapCut Pro, Adobe Premiere,... (biết sử dụng Photoshop/Illustrator là một lợi thế)
Hiểu đặc điểm từng nền tảng (TikTok, Facebook,...) để tối ưu video về định dạng, thời lượng, tỉ lệ khung hình và khả năng thu hút người xem
Có gu thẩm mỹ tốt, bắt trend nhanh và đam mê sáng tạo nội dung
Kỹ năng làm việc nhóm, chủ động trong việc hoàn thành deadline và quản lý dự án nhỏ
Biết cách đọc kịch bản và hiểu ý tưởng truyền thông
Tại CÔNG TY TNHH ROT CREATIVE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Thỏa thuận theo năng lực và sự phù hợp với tổ chức
Bảo hiểm xã hội: Tham gia đầy đủ theo quy định của pháp luật
Chế độ khác: Nghỉ phép hàng tháng, tham gia company trip, year end party,...
Thiết bị làm việc: Được công ty trang bị đầy đủ (PC, camera, gimbal,...)
Cơ hội: Làm việc với các thương hiệu lớn giúp bạn xây dựng portfolio ấn tượng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ROT CREATIVE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
