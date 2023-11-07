[Đà Nẵng] công ty tnhh TANAVIE Nhân Viên SEO MAKETING ĐÀ NẴNG 2 người Toàn thời gian cố định lương Thoả thuận

- Phát triển nội dung cho các Website, Facebook Fanpage, PR truyền thông và các trang khác của công ty (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) ;

- Phân tích từ khoá theo nhu cầu tìm kiếm của người dùng trên Google.

- Kiểm tra và đánh giá chất lượng website theo từ khóa.

- Sử dụng các công cụ và phương pháp marketing online khác để đẩy mạnh kết quả SEO.

- Kế hoạch SEO hiệu quả, chiến lược cụ thể để đẩy từ khóa trong từng giai đoạn khác nhau.

- SEO từ khóa lên Top bộ máy tìm kiếm và đảm bảo duy trì vị trí Top lâu dài.

- Thực hiện tối ưu hóa Website với các công cụ tìm kiếm

-Quản lý vận hành SEO đạt chỉ số yêu cầu, duy trì thứ hạng từ khoá của Website - Theo dõi và cập nhật thông tin về các kênh, đưa ra report hàng tuần để có kế hoạch điều chỉnh phù hợp.

-Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.