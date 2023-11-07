[Đà Nẵng] công ty tnhh TANAVIE Nhân Viên SEO MAKETING ĐÀ NẴNG 2 người Toàn thời gian cố định lương Thoả thuận

công ty tnhh TANAVIE
Ngày đăng tuyển: 07/11/2023
Hạn nộp hồ sơ: 18/10/2024
công ty tnhh TANAVIE

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại công ty tnhh TANAVIE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 282/4 Hà Huy Tập – Hòa Khê – Thanh Khê – Đà Nẵng, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phát triển nội dung cho các Website, Facebook Fanpage, PR truyền thông và các trang khác của công ty (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) ;
- Phân tích từ khoá theo nhu cầu tìm kiếm của người dùng trên Google.
- Kiểm tra và đánh giá chất lượng website theo từ khóa.
- Sử dụng các công cụ và phương pháp marketing online khác để đẩy mạnh kết quả SEO.
- Kế hoạch SEO hiệu quả, chiến lược cụ thể để đẩy từ khóa trong từng giai đoạn khác nhau.
- SEO từ khóa lên Top bộ máy tìm kiếm và đảm bảo duy trì vị trí Top lâu dài.
- Thực hiện tối ưu hóa Website với các công cụ tìm kiếm
-Quản lý vận hành SEO đạt chỉ số yêu cầu, duy trì thứ hạng từ khoá của Website - Theo dõi và cập nhật thông tin về các kênh, đưa ra report hàng tuần để có kế hoạch điều chỉnh phù hợp.
-Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ: từ 20 tuổi

-Trình Độ : Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học Chuyên ngành liên quan.

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về SEO;

- Thái độ tích cực, trung thực, nhiệt tình trong công việc, có khả năng nắm bắt nhanh.

- Có khả năng làm việc theo nhóm. Ưu tiên những ứng viên có kiến thức về mỹ phẩm.

Tại công ty tnhh TANAVIE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận theo năng lực.

- Thời gian: làm giờ hành chính

- Đóng BHXH khi ký hợp đồng chính thức ( Sau 2 tháng thử việc).

- Nghỉ theo quy định và chế độ của nhà nước. Thưởng lương tháng 13.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, hòa đồng, nhiều cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty tnhh TANAVIE

