[Đà Nẵng] công ty tnhh TANAVIE Nhân Viên SEO MAKETING ĐÀ NẴNG 2 người Toàn thời gian cố định lương Thoả thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại công ty tnhh TANAVIE
- Đà Nẵng: 282/4 Hà Huy Tập – Hòa Khê – Thanh Khê – Đà Nẵng, Quận Thanh Khê
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phát triển nội dung cho các Website, Facebook Fanpage, PR truyền thông và các trang khác của công ty (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) ;
- Phân tích từ khoá theo nhu cầu tìm kiếm của người dùng trên Google.
- Kiểm tra và đánh giá chất lượng website theo từ khóa.
- Sử dụng các công cụ và phương pháp marketing online khác để đẩy mạnh kết quả SEO.
- Kế hoạch SEO hiệu quả, chiến lược cụ thể để đẩy từ khóa trong từng giai đoạn khác nhau.
- SEO từ khóa lên Top bộ máy tìm kiếm và đảm bảo duy trì vị trí Top lâu dài.
- Thực hiện tối ưu hóa Website với các công cụ tìm kiếm
-Quản lý vận hành SEO đạt chỉ số yêu cầu, duy trì thứ hạng từ khoá của Website - Theo dõi và cập nhật thông tin về các kênh, đưa ra report hàng tuần để có kế hoạch điều chỉnh phù hợp.
-Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ Nữ: từ 20 tuổi
-Trình Độ : Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học Chuyên ngành liên quan.
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về SEO;
- Thái độ tích cực, trung thực, nhiệt tình trong công việc, có khả năng nắm bắt nhanh.
- Có khả năng làm việc theo nhóm. Ưu tiên những ứng viên có kiến thức về mỹ phẩm.
Tại công ty tnhh TANAVIE Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: Thỏa thuận theo năng lực.
- Thời gian: làm giờ hành chính
- Đóng BHXH khi ký hợp đồng chính thức ( Sau 2 tháng thử việc).
- Nghỉ theo quy định và chế độ của nhà nước. Thưởng lương tháng 13.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, hòa đồng, nhiều cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
