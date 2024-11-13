Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SMIT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà UpOffice, số 9 ngõ 75 Trần Thái Tông, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và bảo trì ứng dụng web dựa trên NodeJS.

Thiết kế hệ thống lấy dữ liệu từ Facebook Ads thông qua Official API. Xử lí dữ liệu để hỗ trợ người dùng quản lý và tối ưu các chiến dịch quảng cáo.

Phân tích, thiết kế và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu lớn nhằm giảm thời gian truy vấn, tăng tốc độ xử lý dữ liệu và phát triển các chức năng mới theo yêu cầu khách hàn

Thiết kế và triển khai RESTful API và Websocket.

Tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin dự án.

Làm việc chặt chẽ với các đội ngũ khác để hiện thực hóa yêu cầu kỹ thuật và giải quyết vấn đề kỹ thuật phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với NodeJS, nắm được các kiến thức về FrontEnd để làm việc teamwork.

Kiến thức cơ bản về NodeJS với kinh nghiệm thực hành trong xây dựng và xử lý các RESTful API (GET, POST, PUT, DELETE) trên các dự án cá nhân hoặc trong học tập.

Kiến thức cơ bản về NodeJS

xây dựng và xử lý các RESTful API (GET, POST, PUT, DELETE)

Kinh nghiệm với SQL: Hiểu biết về cách các truy vấn SQL được thực thi, bao gồm chiến lược tối ưu hóa truy vấn như việc sử dụng các chỉ mục (indexing) để tăng hiệu suất. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với PostgreSQL.

Kinh nghiệm với SQL

chiến lược tối ưu hóa truy vấn

Thành thạo sử dụng Git trong quản lý mã nguồn và làm việc nhóm.

Hiểu biết về các nguyên tắc bảo mật dữ liệu khách hàng.

Có tư duy logic và phân tích tốt. Ham học hỏi và áp dụng các công nghệ mới. Đặc biệt là áp dụng AI vào làm việc để tăng hiệu suất công việc và giải quyết các bài toán khó.

Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh.

Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp hiệu quả trong môi trường làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SMIT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Mức lương Thoả thuận theo năng lực

Môi trường làm việc: Bạn sẽ làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện và đoàn kết, với nhiều cơ hội để sáng tạo, học hỏi và thăng tiến.

Nghỉ phép: 12 ngày nghỉ phép hàng năm.

Phúc lợi: Thưởng các dịp Lễ, Tết, sinh nhật, và các sự kiện thăm hỏi khác.

Hoạt động đoàn thể: Tổ chức liên hoan, du lịch và teambuilding hàng năm.

Cơ sở vật chất: Cơ sở hạ tầng đầy đủ và trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc.

Tại sao bạn nên chọn SMIT?

Bạn sẽ được cùng làm việc với những người đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện, thoải mái và sáng tạo.

Chúng tôi là một start-up, nơi mà ý kiến và đóng góp của bạn không chỉ được hoan nghênh mà còn được coi trọng. Ở đây, rào cản giữa các bộ phận rất nhỏ , mọi người có thể tự do trao đổi ý kiến, cùng nhau hợp tác để đưa ra những giải pháp sáng tạo và hiệu quả nhất.

Ngoài ra, chúng tôi cung cấp một môi trường làm việc linh hoạt và thoải mái, nơi mà bạn có thể tự do biểu đạt bản thân, đóng góp những ý tưởng táo bạo & thú vị và tạo ra ảnh hưởng tích cực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SMIT

