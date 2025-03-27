Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ STF làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 234 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập thông tin, viết tài liệu, quản lý các yêu cầu; tổ chức các cuộc họp; nghiên cứu tính khả thi/phù hợp, và là cầu nối giữa các nhóm chức năng và nhóm kỹ thuật

Hỗ trợ phân tích thị trường, phân tích sản phẩm tương đương.

Phân tích và làm rõ các yêu cầu của khách hàng.

Phân tích và đưa ra mô hình, giải pháp dựa trên yêu cầu đã thu thập được

Xây dựng và quản lý hệ thống tài liệu: Tài liệu yêu cầu nghiệp vụ (BRD), Tài liệu yêu cầu người dùng (URD), Tài liệu đặc tả hệ thống (SRS), Process Flow/Business Process Modeling, Thiết kế giao diện mẫu (prototype),....

Tư vấn trên góc độ nghiệp vụ dựa vào các phân tích và nghiên cứu của mình.

Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án, quản lý dự án để làm rõ yêu cầu của khách hàng cần đáp ứng.

Tài liệu hóa hướng dẫn hệ thống.

Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ cho người dùng sử dụng sản phẩm và xử lý sự cố khi vấn đề xảy ra.

Hỗ trợ quản lý backlog sản phẩm, đề xuất ưu tiên các công việc thực hiện.

Nghiên cứu đưa ra mô hình đánh giá hiệu quả sử dụng của các tính năng sản phẩm.

Thực hiện báo cáo và phân tích theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp và các bộ phận liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí BA hoặc các vị trí tương đương.

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm tham gia các dự án, nghiệp vụ liên quan như ngân hàng, ví điện tử, y tế, ...

Ưu tiên có kinh nghiệm phân tích và thiết kế các ứng dụng trên nền tảng iOS/Android.

Có kinh nghiệm thực tiễn về quy trình phát triển phần mềm Scrum/Agile.

Có kiến thức trong việc phân tích thiết kế hệ thống và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về công nghệ thông tin, có kỹ năng quản lý công việc, tư duy tốt.

Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, quan sát, lắng nghe, thuyết phục tốt, duy trì phát triển các mối quan hệ, nhanh nhẹn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ STF Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất công việc.

Xét lương hàng năm, dựa trên kết quả công việc và hiệu quả hoạt động của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn.

Được đào tạo thêm về kiến thức chuyên môn và công nghệ mới.

