Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN BAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 244 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân tích yêu cầu khách hàng, từ đó thiết kế quy trình kinh doanh thành hệ thống, tạo bảng thiết kế cơ bản và chi tiết.

Mô tả và phân tích quy trình nghiệp vụ, đề xuất cải tiến cho khách hàng

Xây dựng tài liệu đặc tả, hướng dẫn sử dụng hệ thống

Đánh giá các quy trình, dự đoán các yêu cầu, phát hiện các lĩnh vực cần cải tiến , phát triển và thực hiện các giải pháp.

Tham gia Dự án: Học cách quản lý dự án. Mỗi dự án sẽ có đặc thù triển khai khác nhau + Tham gia phát triển các ứng dụng phần mềm.

Báo cáo: Viết báo cáo về các vấn đề gặp phải và gửi lên quản lý, người hướng dẫn trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đang theo học ngành CNTT, Hệ thống thông tin, Thương mại điện tử, hoặc các chuyên ngành liên quan..

Có sự quan tâm nhất định đối với ngành IT & Công việc BA (đã từng học khóa học về BA sẽ được ưu tiên)

Có khả năng thu thập, phân tích, tổng hợp các thông tin từ các bộ phận liên quan, nắm bắt vấn đề nhanh.

Tư duy tốt, nhanh nhẹn.

Có tính tự chủ và khả năng làm việc nhóm.

Có tinh thần cầu tiến, có sự chuyên tâm, chỉn chu và cầu thị.

Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN BAC Thì Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ chi phí thực tập

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Được phát triển kỹ năng và trải nghiệm thực tế công việc.

Được viết thư giới thiệu chứng nhận thực tập sau khi hoàn thành thời gian thực tập

Có cơ hội được đào tạo toàn diện về BA với các khóa học theo lộ trình chuẩn.

Có cơ hội tiếp cận với phương pháp về e-learning, hệ thống quản trị giáo dục, CRM, HRM

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, có cơ hội tiếp cận những công nghệ tiên tiến.

Ngày giờ làm việc linh hoạt theo lịch trình cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN BAC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin