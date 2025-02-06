Tuyển Business Analyst CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XBOSS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 45 Triệu

Mức lương 25 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 25 - 45 Triệu

1.Kiến thức chuyên môn về Odoo

Hiểu rõ các module chính: CRM, Sales, Inventory, Accounting, HR, Manufacturing, Project Management.

Hiểu các hoạt động của các module tích hợp trong Odoo, như workflow tự động, báo cáo tài chính, và tích hợp API.

Kinh nghiệm tùy chỉnh hệ thống

Tích hợp Odoo với hệ thống khác:

2.Kỹ năng phân tích nghiệp vụ

Phân tích và thu thập yêu cầu của khách hàng để chuyển đổi thành các tài liệu kỹ thuật hoặc giải pháp thực tiến

Đề xuất và thiết kế giải pháp Odoo tối ưu nhất cho khách hàng

Tối ưu hóa quy trình

Làm việc với khách hàng để xử lý các thay đổi trong yêu cầu và đảm bảo những thay đổi này không ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của dự án.

3.Kỹ năng quản lý dự án

Tham gia xây dựng kế hoạch dự án, đảm bảo tiến độ triển khai các giải pháp Odoo, từ giai đoạn phân tích đến bàn giao.

Theo dõi tiến độ dự án và cập nhật tình trạng cho các bên liên quan.

Với Mức Lương 25 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm với Odoo

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ERP và có kinh nghiệm với Odoo.

Đã tham gia vào ít nhất 2-3 dự án triển khai Odoo toàn diện, từ phân tích yêu cầu đến hoàn thành dự án.

Kinh nghiệm ngành nghề

Hiểu biết sâu về các lĩnh vực như bán lẻ, sản xuất, dịch vụ, hoặc logistics là lợi thế lớn.

Có khả năng làm việc với các doanh nghiệp vừa và lớn.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XBOSS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 25.000.000 - 45.000.000đ/ tháng. Tùy theo năng lực ứng viên

Thưởng các ngày lễ, tết

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của công ty

Thưởng dự án

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ XBOSS

