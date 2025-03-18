Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
Business Analyst

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 3C Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và duy trì mối quan hệ chặt chẽ giữa phòng kinh doanh và IT, góp phần liên kết giữa nhu cầu kinh doanh và dịch vụ được IT cung cấp.
Giao tiếp với các bên liên quan có khả năng kỹ thuật và trình độ chuyên môn khác nhau và giải thích các dịch vụ cho khách hàng thuộc mọi cấp quản lý để đảm bảo họ hiểu rõ về vai trò, quy trình và hoạt động của bộ phận IT.
Đẩy mạnh tư duy sáng tạo vượt ra khỏi ranh giới của các hoạt động trong thị trường hiện tại và tư duy khách hàng.
Phân tích nhu cầu kinh doanh bằng cách sử dụng quy trình yêu cầu có cấu trúc bao gồm thu thập, phân tích, ghi chép và quản lý các thay đổi.
Theo dõi trạng thái của các yêu cầu nghiệp vụ (bao gồm cả các yêu cầu bị từ chối) trong suốt vòng đời dự án và quản lý việc phê duyệt các thay đổi đối với các yêu cầu.
Đóng góp trong việc phát triển và trình bày Đề án Kinh doanh bao gồm phân tích tác động kinh doanh.
Phát triển chức năng, hệ thống và chương trình cụ thể từ các yêu cầu nghiệp vụ.
Tham gia vào việc mô hình hóa các quy trình kinh doanh, thiết kế, phân tích và cải tiến.
Đánh giá kế hoạch kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả các kịch bản kinh doanh đã được bao gồm.
Tham gia vào quá trình thử nghiệm để đảm bảo rằng các giải pháp được phát triển mang lại kết quả kinh doanh mong muốn.
Thực hiện các tài liệu chuyển đổi bao gồm hỗ trợ và hướng dẫn vận hành.
Tổ chức đào tạo cho người dùng và nhóm vận hành để đảm bảo rằng họ sử dụng và vận hành giải pháp một cách chính xác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cử nhân hoặc bằng cấp cao hơn trong lĩnh vực Tài chính hoặc CNTT;
Có kinh nghiệm trong dịch vụ Tài chính, phân tích nghiệp vụ, đặc biệt trong lĩnh vực Môi giới chứng khoán và giao dịch;
Kỹ năng phân tích hệ thống tốt;
Có khả năng quản lý yêu cầu, phát triển trường hợp kinh doanh / trường hợp người dùng;
Kỹ năng ra quyết định / giải quyết tình huống tốt;
Khả năng phân tích các chi phí / lợi ích;
Kỹ năng viết và giao tiếp tiếng Anh tốt;
Hiểu rõ cách truyền đạt thông tin khó / nhạy cảm một cách khéo léo;
Khả năng trình bày ý tưởng bằng ngôn ngữ thân thiện với doanh nghiệp, thân thiện với người dùng, cung cấp thông tin và tổ chức tốt các bài thuyết trình;
Có khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề;
Có định hướng về dịch vụ khách hàng;
Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường hợp tác, định hướng theo nhóm;
Có khả năng tự tạo động lực cao và định hướng rõ ràng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng mọi quyền lợi theo chính sách đãi ngộ từ công ty (bảo hiểm sức khỏe cao cấp, du lịch hàng năm,....)
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp
Được hướng dẫn, đào tạo và tham gia việc huấn luyện tại công ty
Nhiều phúc lợi khác khi gia nhập vào đội ngũ nhân sự năng động của MAS

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Sài Gòn Royal, tầng 7 91 Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

